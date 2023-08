Super Mario Bros: La película se confirma como fenómeno con 170 millones de espectadores

Estrenada en abril de este año, ‘Super Mario Bros.’ ya se puede considerar como uno de los mayores éxitos del año… en cines. Según refleja el último balance financiero publicado por Nintendo, a 30 de julio, más de 168,1 millones de personas habían circulado por las salas de todo el planeta para ver el largometraje de animación. La empresa afirma que, hasta el día 26 del mes pasado, la cinta ya había recaudado 1,349€ mil millones en todo el mundo.

Con estas cifras se ha convertido en la película basada en un videojuego más rentable de la historia, ocupando el segundo lugar entre las películas de animación que más dinero han generado en las salas de cine, solo detrás de ‘Frozen II’. En su informe fiscal, la casa japonesa de entretenimiento también destaca que el interés generado por la película ha sido muy elevado, incluso en regiones donde el resto de sus productos tiene dificultades para asentarse. De hecho, ha gozado de una notable acogida tanto en Sudamérica como en los mercados asiáticos más allá del país del sol naciente, de donde son originarios sus personajes.

