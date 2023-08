Exoprimal: esto es lo que añade la primera actualización gratuita del título de acción online

El arsenal de ‘Exoprimal’ se amplía con la actualización gratuita de título 1 para Xbox y Windows, con Xbox Game Pass para consolas, PC y en la nube, así como en PlayStation y en formato PC a través de Steam. Esta actualización refuerza el arsenal del juego de acción online por equipos con 10 variantes de Exoarmaduras y más de 30 módulos. Además de toda esta nueva tecnología para acabar con los dinosaurios, la actualización incluye un diseño de Skywave “Egret” para conmemorar que el videojuego ha logrado más de un millón de jugadores.

Exofighters. Title Update 1 is live now on all platforms!



Create thrilling new combat data with the arrival of 10 new Alpha Variant exosuits - bringing your total suit selection to 20, 34 new Modules, plus new customization options. 🦖



Patch notes: https://t.co/oVJZqKJPay