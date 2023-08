Miguel Antonio alucina en 'First Dates' tras presentarle a Ruth, 33 años más joven que él

María y Álvaro en ’First Dates’ / Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa presentó a Ana (76 años) y a su hija Ruth (47). La madre ha llegado al programa gracias a sus hijas, que le han empujado a apuntarse para encontrar compañía tras 30 años sola: "Tiene que ser un hombre divertido, que la haga reír", ha comentado la hija.

La soltera ha explicado que no le importa el físico, que lo que le gusta es el interior de las personas: "No me importa que sea feo". Miguel Antonio, un hombre de 80 años es la cita de Ana, que ha comentado que lo que quiere en la vida es alegría y amor, que eso "ayuda a resurgir de las cenizas".

La mujer se ha esperado en la mesa y cuando ha entrado el hombre, ha conocido a Ruth, que pensaba que era su cita y ha alucinado al ver que era tan joven: "Yo digo se han equivocado, yo le dije que un poquito menos de mi edad, pero tanto no". Aun así, el comensal le ha echado un piropo: "¿Quién dice que los ángeles del cielo no se ven?".

Tras el primer encuentro, la hija ha tenido buenas sensaciones: "Es un hombre súper correcto, educado, agradable". Miguel Antonio, al conocer a Ana, se ha sorprendido positivamente: "Me encantó, me sorprendió tanto que me dejó casi sin palabras".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que encajan bastante bien. En la decisión final, ambos han comentado que quieren tener una segunda cita para seguir conociéndose y para ver hacia donde llega su relación.