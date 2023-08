Jorge Rey avisa: si pasa esto el Puente de Agosto habrá Filomena 2024

Jorge Rey, el joven que pronostica el tiempo en España en YouTube

Martín Álvarez



El joven meteorólogo Jorge Rey anda estos días mirando al cielo con gran preocupación, puesto que las temperaturas del año que viene (con la posibilidad de una nueva nevada sobrevolando nuestras cabezas) dependen, en gran parte, del comportamiento de las temperaturas en el puente de agosto.

Lejos de utilizar métodos científicos, como los que usa la AEMET en sus predicciones, este joven burgalés, prefiere dejarse guiar por la observación, los refranes, la sabiduría popular y, sobre todo, por las cabañuelas, un conjunto de métodos tradicionales de predicción meteorológica a largo plazo sin base científica utilizados tanto en España como en algunas partes de América.

En uno de sus últimos videos publicados, Jorge tira de refranero y dice que 'año de avispas, año de nieves y ventiscas'. Y, si bien aun es pronto para vaticinar nada, la realidad es que sí hay indicios que podrían indicar que en 2024 se podrá vivir una borrasca como la de enero de 2021.

Un aumento significativo de plagas de grillos, así como de avispas o mariquitas en estos meses podría significar, según Rey, un invierno blanco y con borrascas que pongan en jaque el día a día de nuestra sociedad. Eso sí, hasta entonces, nos concentraremos en este mes y esperemos que, tal y como predice la AEMET, las altas temperaturas que ya afectan a gran parte del país nos den un respiro en el puente de agosto y podamos dar por finalizada esta tercera hora de calor del verano.

Jorge Rey muestra se preocupación por el cambio climático y si bien su método no cuenta con respaldo científico, es cierto que los fenómenos meteorológicos que alteran el ritmo de vida de los ciudadanos, tienden a ser cada vez más frecuentes y extremos. En definitiva, este joven meteorólogo no es adivino y no ha asegurado que podamos enfrentarnos a una nueva Filomena, pero sí deja claro que hay indicios y no estaría de más empezarlos a tener en cuenta.