Este consejo para los veraneantes en Cádiz se hace viral en TikTok y Twitter

La queja de una usuaria por invadir el espacio personal en las playas gaditanas / TikTok y Pexels

2 Se lee en minutos L.O.



La usuaria de TikTok, @albamolledax, ha expresado su descontento con ciertas costumbres de los turistas en las playas de Cádiz y ha compartido algunos consejos que han ganado rápidamente popularidad también en Twitter.

Continúa: "¿Que tú lo quieres hacer? Tú problema es. A lo mejor cuando tú vengas a las 12.00 tienes que ir a buscar la sombrilla a Canarias. Tu problema. Pero si tú llegas a la playa a las 12.00, a las 15.00, y ya hay gente, no te sientes al lado".

"Gente que estáis veraneando en Cádiz y que no sois de Cádiz, por favor. Ya sabemos que esto no es Valencia ni Cataluña, aquí no hace falta que tú te levantes a las ocho de la mañana a clavar una sombrilla en la playa, vale, porque sube y baja bastante la marea" advierte con humor.

Alba recalca que lo que es considerado un espacio aceptable en otras regiones, en Cádiz no lo es: "No sientes al lado, no te pegues, porque la gente va tranquila a la playa y aquí eso no se lleva, lo que para ti y es un sitio en Valencia y en Barcelona, aquí no lo es".

Pide respeto por el espacio personal en la playa: "Y vamos a tener un poquito de cuidado porque es que yo estoy viendo los huecos, yo los estoy viendo en la playa y tú te has sentado al lado mía. Al lado mía. Pero al lado, pegado, que hago así y te estoy tocando los pies. No por favor, yo no te conozco, es que yo he venido sola, es que yo no te conozco de nada para que te sientes al lado mío", insiste.

Noticias relacionadas

Concluye haciendo un llamado a la conciencia: "Por favor, vamos a tener un poquito más de miramientos. Tú antes de bajar tienes que echar un vistazo y decir: ese sitio. Ahí quepo yo. Es que eso lo hacemos todos, pero lo que para ti es un hueco búscalo un poquito más grande porque ese hueco probablemente no sea un sitio, sea dar por culo"

La publicación ha generado múltiples reacciones, tanto a favor como en contra. Una usuaria comentó irónicamente: "Si algún día voy a Cádiz te buscaré para preguntarte dónde me puedo poner en una playa pública". A lo que otros usuarios respondieron defendiendo el mensaje de Alba, señalando la ocupación de las playas de Cádiz y Huelva y la necesidad de no invadir el espacio de otros.