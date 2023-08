Cinco razones por las que elegir un hotel solo para parejas o ’adults only’ / Pexels

Desde que los hoteles solo para adultos o para parejas no son solo cosa de lujo, se han convertido en tendencia. Cada vez hay más hoteles 'only adults', de diferentes precios y categoría porque cada vez más parejas eligen este tipo de alojamiento. Buscan, sobre todo, disfrutar del silencio y de la tranquilidad que se disfrutan cuando no hay niños en un hotel. Estas son las cinco razones por las que muchos eligen un hotel solo para parejas.

El silencio

Lo primero que sorprende al entrar en un hotel solo para adultos es la paz y la tranquilidad que se respira al entrar en los espacios comunes. Un lobby sin niños correteando mientras haces el check-in, una piscina sin gritos en las que no hay menores chillando y salpicando o un restaurante en la que no hay lloros pro la comida. Este silencio es el principal aliciente para muchos adultos que no quieren tener hijos o que prefieren tenerlos más adelante y quieren pasar unas vacaciones de relax sin que haya menores gritando en medio.

Especializados en pareja

En los hoteles para todos los públicos, gran parte de los recursos van destinados a que los niños estén cómodos y contentos para que tanto sus padres como el resto de huéspedes puedan tener una estancia lo más tranquila posible: club infantil, menú para niños, toboganes en la piscina... Y, aun así, nada asegura que los niños no armen escándalo.

En un hotel para adultos, todos los recursos van destinados a la pareja: camas más cómodas, champán, spas, tratamientos de belleza, masajes, gastronomía... Además, las instalaciones suelen ser más modernas y estar mejor conservadas.

Relax

Otra de las mayores razones por las que los adultos eligen hoteles sin niños es porque suelen ofrecer un enorme catálogo de tratamientos de relajación y de belleza. Los hoteles entienden que las parejas buscan, sobre todo, paz y tranquilidad y por eso, en su mayoría cuentan con servicios de spa, de masajes y diversos tratamientos de belleza. Algunos incluyen también servicios privados de este tipo: jacuzzi privado, una hora de spa solo para parejas...

Gastronomía

Uno de los mayores placeres de las vacaciones es comer bien -y sin tener que cocinar-. Eso no siempre es fácil en los hoteles con niños ya que habitualmente tienen una gran variedad de comida para ellos: pasta, patatas fritas, hamburguesas... En los hoteles para adultos se ofrece una experiencia gastronómica mucho más variada y completa. Habitualmente incluyen platos modernos, de fusión y con sabores que solo los adultos saben apreciar. Normalmente, también incluyen varios restaurantes con comida de diferentes partes del mundo o temáticos: asiáticos, mexicanos, de marisco o abiertos 24 horas.

Diversiones solo para adultos

Olvídate de minidisco, de club infantil y entretenimiento nocturno para niños. Las diversiones son exclusivamente para adultos. Gimnasio, yoga conciertos y discotecas. Todo está pensado para que los adultos puedan disfrutar de un verano lleno de música, deporte, discotecas y diversión en pareja.