Google Maps en Android Auto, la reclamada función ya está aquí

La restricción que Google ha eliminado para usar Android Auto / Pexels

1 Se lee en minutos L.O.



Una actualización grande no es necesario para mejorar la experiencia de uso de las apps, a veces basta con un pequeño cambio para que los usuarios estén satisfechos. Es el caso de Android Auto, que gracias a su nueva interfaz de "Coolwalk" mejoró enormemente, y es que gracias a este nuevo cambio introducido apenas hace un mes se ha mejorado el funcionamiento y los usuarios han quedado satisfechos.

Anteriormente, los usuarios de la app de Android se enfrentaban a la imposibilidad de usar Google Maps a la vez que Android Auto. Pero ahora, los usuarios pueden hacer uso de ambas apps, por lo que Google habría eliminado las restricciones y ahora es posible seguir navegando por nuestros mapas con el móvil pese a que Android Auto esté mostrando la pantalla de Maps.

Cuando intentábamos abrir Google Maps usando la app de Android Maps, no se podía abrir y aparecía un mensaje que daba error, lo que impedía seguir usando la aplicación, mientras que la única alternativa que quedaba era cerrar la app. Y es que el mensaje que daba error indicaba que Maps no se podía abrir mientras Android Auto estaba abierto.

Sin embargo, esto no debería ser un problema, ya que la versión de Google Maps para Android no fuese idéntica a la versión móvil, y no lo es. Android Auto carece de algunas funciones básicas para Maps y no se puede usar como alternativa de la app normal. Una posibilidad es porque Google no quiere distracciones y prefiere que los usuarios configuren todo antes en Google Maps en el móvil, en lugar de hacerlo en la pantalla del coche.