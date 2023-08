10 trucos para la limpieza de casa con vinagre

Objetos de limpieza

El vinagre es uno de los productos estrella en la cocina. Sin embargo, su uso no solo se limita al aderezo de ensaladas y comidas, ya que el vinagre es un excelente producto de limpieza. No es lo mismo vinagre blanco de limpieza que vinagre de vino blanco. No se deben confundir. El primero tiene una acidez de un 8 % mientras que el segundo solo tiene una concentración ácida que oscila entre el 3 % y el 5 % . El que recomendamos para limpiar es el vinagre blanco.

1. Agente antibacteriano

El vinagre blanco es un potente desinfectante natural. Podrás utilizarlo en cualquier superficie de tu casa: suelos, azulejos, cristales e incluso para eliminar pesticidas de frutas y verduras.

El vinagre blanco es capaz de eliminar las bacterias, hongos, moho y otro tipo de organismos que pueden provocar suciedad y malos olores. Por ejemplo, es muy útil para la desinfección y limpieza de las tablas de cortar alimentos sobre todo si son de madera.

2. Elimina el mal olor de la ropa

El vinagre también neutraliza el mal olor de la ropa, las manchas amarillas provocadas por sudor, el mal olor de la nevera o de los recipientes de alimentos que quieras reutilizar, como los tarros de cristal. En el caso de la ropa, además de eliminar el mal olor, es un excelente suavizante natural.

3. Quita las manchas difíciles de los tejidos

El vinagre blanco de limpieza también es muy utilizado para quitar manchas difíciles de los tejidos, especialmente cuando se trata de prendas delicadas, como las manchas de sangre, las manchas amarillas de la ropa blanca, las marcas blanquecinas que dejan los desodorantes en las axilas de la ropa.

4. Elimina la cal de objetos y superficies

Gracias a su acidez, el vinagre blanco es un producto perfecto para eliminar la cal sin dañar la superficie sobre la que se aplica. Para que el resultado sea perfecto habrá que rebajar la cantidad de vinagre con agua dependiendo de la densidad de la cal.

5. Desatasca desagües

El vinagre blanco específico de limpieza, junto al bicarbonato de sodio, es un potente desatascador de desagües. Además de desobstruir el bloqueo, eliminará los malos olores que se puedan generar en las tuberías del lavabo, bañeras, duchas o el fregadero de la cocina.

6. Quita chicles y pelusas de la ropa

Si tienes algún chicle pegado en la ropa, solo tienes que aplicar vinagre blanco sobre la mancha de chicle y dejar que actúe unos minutos. La acidez diluirá la goma y será más fácil de retirar. Después, podrás frotar y quitar todos los restos de la prenda o de cualquier superficie.

7. Limpia cualquier tipo de acero inoxidable y otros

Mezclando una parte de vinagre con dos de agua podrás limpiar cualquier superficie de acero inoxidable como la plancha, la alcachofa de la ducha o la vitrocerámica.

8. Limpia cristales y pantallas electrónicas

El vinagre también te será muy útil para limpiar cualquier tipo de cristales, incluidos los espejos y pantallas de televisores, ordenadores, tablets y móviles. Para estos últimos, recuerda mezclarlo con agua destilada y no echar la mezcla directamente sobre la pantalla, sino en un paño de microfibra.

9. Repele insectos y bichos

Al mezclar vinagre con un aroma agradable como la menta o el eucalipto obtendrás un repelente muy eficaz contra todo tipo de insectos.

10. Limpia y abrillanta el horno

¿Es posible limpiar el horno con vinagre? ¡Sí! De hecho, este es uno de los trucos caseros más populares de Internet. Para ello, primero debes retirar las rejillas y bandejas del horno (las puedes dejar a remojo en el fregadero con una disolución de agua y vinagre) y aplicar el limpiador para que actúe.

De esta manera, para limpiar el interior del horno, vierte en un pulverizador agua caliente y vinagre a partes iguales. Rocía la mezcla por las paredes del horno, puerta incluida. Deja que la mezcla actúe de 15 a 20 minutos para que la grasa se ablande y sea más fácil de quitar (el tiempo dependerá de si la grasa es reciente o no).

11. Limpia el lavavajillas y la lavadora

En tu lavavajillas causará los mismos efectos: eliminará los malos olores, las bacterias y lo abrillantará. Si quieres una vajilla más limpia y brillante puedes añadir un chorrito en cada ciclo de lavado. Con esta acción también favorecemos que la máquina se mantenga limpia y desinfectada por más tiempo.