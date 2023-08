'Clavada' en un bar de carretera: "No sé si es la norma o me acaban de crujir"

La cuenta del área de descanso. / TWITTER | @soycamarero

Un 'sablazo', una 'clavada', el clásico 'pero qué hemos roto'... Hay muchas formas de referirse a ello, pero la reacción al sufrirlo es universal: cara de estupor, encogimiento corporal y un escalofrío recorriendo la espalda. Así nos quedamos cuando, al pedir la cuenta en un bar o restaurante, el papel que nos llega a la mesa contiene una cifra desorbitada, desproporcionada y, por qué no decirlo, infame.

Una situación que se repite constantemente en distintos puntos del globo, día tras días, casi cada minuto, dejando a su paso víctimas compungidas y arrepentidas. En esta ocasión, el doliente ha sido el usuario de Twitter Soy Camarero, conocido en la red social por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

"Creo que se pasan un poco, ¿no?"

Al parecer, el usuario anónimo detrás de la cuenta de Twitter decidió hacer una parada para comer en un área de descanso durante su trayecto por carretera. Sin embargo, se llevó una sorpresa al revisar el ticket: "Esto de área de descanso creo que se pasan un poco ¿No? No suelo parar en estos sitios, así que no sé si es la norma o me acaban de crujir".

En la imagen que acompaña a la publicación se pueden ver los platos que pidió y el precio de los mismos: dos refrescos, una panacotta, un tortellini, un bocadillo crispy chicken, agua con gas, dos ensaladas césar de pollo, un codillo asado y dos panecillos.

Esto de área de descanso creo que se pasan un poco ¿No? No suelo parar en estos sitios, así que no sé si es la norma o me acaban de crujir😂 pic.twitter.com/7QAD2t2TVz — Soy Camarero (@soycamarero) 6 de julio de 2023

El monto total asciende a 67,75 euros. Una cifra claramente excesiva teniendo en cuenta los platos pedidos. Entre todos los platos destacan la botella de agua, que se acerca a los tres euros, y los dos refrescos, que cuestan 6,70. Lo más caro es el codillo asado, con un coste que ronda los 18 euros, y las dos ensaladas, que tienen casi el mismo precio que el codillo.

Los seguidores de Soy Camarero no han tardado en responder a su publicación. "Yo soy camionero y te lo confirmo, las áreas de descanso, salvo honrosas excepciones, son un robo", sostiene una persona.

"No te han crujido. son precios normales si esto te parece caro, mejor no salgas de España salvo que vayas a países tercermundistas o en vías de desarrollo", contesta otro usuario. "A ver, esos precios son un atraco. Pero no es que te hayan crujido solo a ti, sino que (desgraciadamente) suele ser la norma", añade otro.