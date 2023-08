Mercedes Martín avisa sobre el calor extremo de agosto: "No recuerdo nada parecido"

Mercedes Martín / Redes sociales

Llegada la tercera ola de calor al territorio español, la AEMET ha dado la alerta roja por altas temperaturas de forma generalizada en toda la península. Y es que, a pesar de que la borrasca Patricia nos ha dado unos días de tregua, las temperaturas ya comienzan a subir hasta superar los 40 grados. El comunicado que la agencia ha lanzado confirma que durante los cuatro próximos días el territorio experimentará una subida térmica que podría alcanzar hasta un máximo de 44 °C en varios puntos de la península.

Estas cifras se mantendrán -al menos- hasta el próximo día 10 de agosto, cuando empezaremos a observar un leve descenso de las temperaturas en toda la península, exceptuando a las Islas Canarias que podrían experimentando esta intensa ola de calor un poco más tarde a causa del movimiento de la masa de aire africana.

La confesión de Mercedes Martín

La presentadora del tiempo de Antena 3, Mercedes Martín, ha publicado un post a través de sus redes sociales donde manda un mensaje sobre el futuro del medioambiente y lo que está pasando con las temperaturas.

"Tiro de memoria y no recuerdo un agosto igual, al menos desde que me dedico a esto. Y no lo digo por las altas temperaturas, que sí, ha habido veranos más calurosos. Por ejemplo, los del 2021 y 2022. Lo digo por lo extremo que está siendo. Hace apenas una semana destacábamos las altas temperaturas, luego vino un descenso térmico propio del otoño en pleno agosto y ahora nos enfrentamos a una ola de calor que posiblemente rompa récords con temperaturas nunca antes vistas. Mi reflexión va dirigida a todos aquellos que aún tienen dudas de que esto no se trata de ciclos, sino de cambios bruscos e impredecibles en el clima.

El clima ya no sigue un patrón predecible, sino que nos sorprende con giros inesperados. Es importante que tomemos conciencia de estos cambios y nos adaptemos a ellos. El #clima está en constante evolución y es nuestra responsabilidad cuidar y proteger nuestro entorno. No podemos ignorar los signos evidentes de que algo está cambiando en nuestro planeta.

Noticias relacionadas

Este agosto nos ha dejado una lección clara: el tiempo/clima ya no es lo que solía ser. Debemos estar preparados para enfrentar condiciones extremas y tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático", un mensaje muy acertado sobre todo por la última ola de calor hasta ahora en nuestro país que está arrasando con temperaturas jamás vistas.

Las temperaturas de esta semana

Algunas de las localidades que van a experimentar los efectos más fuertes de este calor africano van a alcanzar los 44 grados centígrados en la zona sur de la península. Y es que los pueblos de la Cuenca Genil de Granada o Morena y Condado en Jaén llegaran a esta máxima. En el Valle de Guadalquivir de Jaén y la Campiña cordobesa en Córdoba también tocarán las máximas temperaturas.