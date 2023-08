Bayeta y productos de limpieza.

Dentro de la limpieza del hogar, hay rincones como los zócalos que es necesario limpiarlos al menos una vez al mes para evitar que la suciedad se apodere de estos lugares del hogar. Aunque algunas personas no saben qué remedios o productos utilizar para llevar a cabo esta limpieza profunda. Lo mejor es que los remedios para hacerlo son sencillos y obtendrás unos muy buenos resultados.

¿Cómo limpiar estos zócalos?

Hay numerosos métodos para que este zócalo quede completamente limpio. El primero de ellos, es aspirar con accesorio de cepillo y lo único que tienes que hacer es pasar el cepillo de la aspiradora por la parte superior e inferior de los zócalos, así como por las grietas del diseño.

Otra de las soluciones es el vinagre. Con media taza de vinagre blanco destilado con un galón de agua tibia que lo aplicas en la parte del zócalo para que la suciedad desaparezca. Si, por otro lado, no tienes herramientas de limpieza para llevar a cabo este proceso, hay un método más sencillo. Con tan solo un calcetín que ya no uses colocado al final del palo de la escoba lograras quitar el polvo rápidamente y además evitara que te tengas que agachar para limpiar esta superficie.

Otra de las soluciones que no te llevará mucho tiempo son los bastoncillos de algodón. Ya que los zócalos acumulan polvo entre las grietas, puedes romper los bastoncillos y sumergirlos en jabón y agua y utilizarlos como limpiador. De esta manera, lograrás acceder a los rincones del zócalo y dejarlo completamente limpio.

