Gran Turismo 7 celebra el estreno en cines de Gran Turismo, la película, en su próxima actualización

Polyphony Digital ha comenzado a distribuir una nueva actualización de contenido gratuita para ‘Gran Turismo 7’ y, con ella, todos los jugadores tendrán acceso a nuevos coches, así como a elementos temáticos para celebrar la llegada a los cines de la película ‘Gran Turismo’, que se estrenará en España el próximo 11 de agosto.

Hasta el 28 de septiembre todos los jugadores de ‘Gran Turismo 7’ tendrán la oportunidad de obtener un regalo dentro del juego. Desde el mapa del mundo se podrá añadir a tu colección de coches el Nissan GT-R Nismo GT3 de 2018, uno de los vehículos que se pueden ver en acción en la película. Además, estará disponible un diseño exclusivo para el vehículo que recrea el mismo aspecto con el que aparecerá en la gran pantalla.

You've seen the Gran Turismo trailers. Soon you'll be able to drive the Nissan GT-R Nismo GT3 '18 for yourself in GT7 with the 1.36 update, releasing on August 7th. Claim the car, craft your line, and continue the story. #gt7 pic.twitter.com/peNewTGsMH