'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' alcanza los 18 millones de unidades vendidas

Videojuegos

2 Se lee en minutos El sótano perdido



A través de los datos publicados en el último informe fiscal de Nintendo hemos podido conocer las cifras de ventas totales de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’. Según los datos recogidos en el balance que se presenta a los accionistas, el videojuego lanzado en mayo de 2023 habría superado la marca de los 18,50 millones de unidades vendidas y entra fulgurante a formar parte del prestigioso listado donde se recogen los diez títulos más vendidos en Switch.

Cabe señalar que su lanzamiento, a pesar de ser un acontecimiento muy esperado por la comunidad, también fue producto de cierta polémica, ya que supuso una rotura al alza con el tradicional precio de venta al público para las grandes producciones destinadas a la consola híbrida. Pero como secuela directa de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, la gran mayoría no parece habérselo pensado dos veces antes de emprender una nueva aventura junto a Link.

Por encima de las expectativas

‘Tears of the Kingdom’ es la secuela directa de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’. En la entrega, los jugadores deciden su propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule, y también en las islas misteriosas que flotan en los vastos cielos. La serie de acción y aventura nació hace más de 35 años con el juego original, ‘The Legend of Zelda’, para la consola Nintendo Entertainment System, en 1987. En la piel del heroico Link, los jugadores emprenden una aventura, combatiendo enemigos y descubriendo misterios ocultos en inmensos territorios y mazmorras. Hasta marzo de 2023, la serie ha vendido más de 130 millones de unidades en todo el mundo.

Más de un The Legend of Zelda

Noticias relacionadas

Con estas explosivas cifras de venta, Nintendo también ha optado por actualizar su listado de los diez juegos más vendidos de la plataforma, que puedes consultar a continuación:

‘Mario Kart 8 Deluxe’ – 55,46 millones;

‘Animal Crossing: New Horizons’ – 42,79 millones;

‘Super Smash Bros. Ultimate’ – 31,77 millones;

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ – 30,65 millones;

‘Super Mario Odyssey’ – 26,44 millones;

‘Pokemon Sword & Shield’ – 25,92 millones;

‘Pokemon Scarlet & Violet’ – 22,66 millones;

‘Super Mario Party’ – 19,39 millones;

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ – 18,51 millones;

‘New Super Mario Bros. U Deluxe’ – 16,17 millones.

Incluso con la sombra del sucesor de Nintendo Switch acechando, para lo que resta de año y comienzo del siguiente, la casa de Mario todavía se reserva algunos títulos importantes para la actual consola. Entre los lanzamientos previstos para este año se espera ‘Super Mario Bros. Wonder’, ‘WarioWare: Move It!’, ‘Detective Pikachu: Returns’ e incluso una revisión de ‘Super Mario RPG’.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Lanzamiento