El error de Waze que ha puesto en un gran aprieto a dos conductores

Los más nostálgicos (y mayores) se acordarán de aquellos viajes en coche con un mapa gigantesco desdoblado sobre el salpicadero. Y de las paradas a preguntar a los lugareños por las indicaciones para llegar al destino. Esa imagen hace años que desapareció de nuestras carreteras, sustituida primero por los dispositivos GPS y, después, por las aplicaciones de mapas de los móviles.

Dentro de estos últimos, Google Maps es el líder casi absoluto, con Apple Maps a la par y Waze completando el podio. Aunque cabe decir que esta última es también propiedad de Google. Este tipo de aplicaciones, además de indicarnos cómo llegar a nuestro destino, están cconfiguradas para buscar atajos con el objetivo de evitar atascos u otros inconvenientes en la carretera. Una gran utilidad que, sin embargo, en ocasiones puede convertirse en un inconveniente.

La epopeya de dos conductores por culpa de Waze

Es lo que le ha pasado a dos conductores que se han hecho virales en TikTok al contar su epopeya al volante por culpa de seguir a ciegas las indicaciones de Waze. En el vñideo en cuestión, se puede ver a los dos ocupantes del vehículo circulando por una carretera en muy mal estado en medio de un bosque. Una experiencia que ha terminado siendo tan solo una anécdota graciosa, pero que podría haber acabado mucho peor.

El usuario que ha grabado y publicado el vídeo se encontraba de viaje entre Sungai Beloh y Machang, dentro de la región de Kelantan (Malasia). Durante el trayecto, Waze les recomendoó una ruta alternativa para llegar antes a su destino y el conductor no se lo pensó dos veces a la hora de seguir las indicaciones. Cuál fue su sorpresa al descubrir que dicho atajo era, en realidad, una carretera sin asfaltar situada en pleno bosque y apenas transitable para un coche normal.

Una auténtica puñeta que, sin embargo, no es culpa de Waze. O no directamente. La aplicación, como otras de navegación, cuenta con una opción de configuración que se puede activar y desactivar para que no te lleve por carreteras sin asfaltar, excluyéndolas de la ruta hacia tu destino. Todo apunta a que los usuarios en cuestión tenían activada la función, por lo que el programa les otorgó a ambos la ruta más rápida con carreteras sin asfaltar incluidas.