La mala educación de un comensal en un restaurante: "Lo único que pasa es que no quieres limpiarlas, penca"

Los comensales que más demandan en los restaurantes son una gran carga para los camareros en sus jornadas de trabajo

2 Se lee en minutos D. M.



La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

Uno de los últimos casos difundidos por esta cuenta justiciera resulta, una vez más, de lo más curioso: ¿Ser limpio ahora significa ser flojo?, confesaba la cuenta en twitter, resume este conocido tuitero en su publicación, en referencia a la reseña de un cliente que se queja de la supuesta 'mala atención' en el restaurante al que fue a comer.

La reseña de este comensal

"Penoso, pero aún más patetico el camarero que te atiende, porque apoyé la pierna en la silla que tenía vacía en la mesa me dijo que por favor la quitara como si fuera una silla de tela y son de plástico penca que lo único que le pasa es que si se le ensucia no quiere limpiarlas, tenía pinta de modernito, será un modernito flojo. Pero lo mejor vino al final cuando me estoy acabando el cubata y nos trae a mi pareja y a mi posavasos para el cubata, por lo que se ve tienen que ser tan FLOJOS en este pub que no quieren limpiar ni las mesas ni las sillas", así era la declaración de este comensal.

¿Ser limpio ahora significa ser flojo? pic.twitter.com/TRoi193vYB — Soy Camarero (@soycamarero) 6 de agosto de 2023

Tras su comentario y la reciente publicación en la cuenta de 'Soy Camarero' se ha abierto una disputa sobre si de verdad ser limpio significa ahora ser flojo. Una afirmación que ha dado mucho de que hablar.

La mala educación adoptada por el comensal ha dado mucho de qué hablar tras su lista de quejas 'sin sentido' que han defendido el resto de comensales.

Es que poner los pies encima de una silla en un lugar públicos No es de guarros, es de modernos. — Carolina's bar cafe💚 (@caroayamonte) 7 de agosto de 2023

a ese tipo habria que decirle que, mientras estan limpiando lo que ellos ensucian, dejan de atender a mas clientes. — Toni (@newkishincorp) 6 de agosto de 2023

A este paso van a pedir a los clientes que tiren de la cadena cuando vayan al wc y que no escupan al suelo al entrar...flojos, que son unos flojos!!! — Capità Harlock (@daltlamuntanya) 7 de agosto de 2023

Son varias las personas que han confesado que el comensal no tiene razón y que incluso hay personas que no piensan en los trabajadores y hacen como si estuvieran en su casa. Algo de muy mala educación. Pero como todo, siempre tiene que haber distintas opiniones para todo.

Noticias relacionadas

Y es que uno de ls úlitmos comentarios ha apoyado al comensal y ha enfurecido ante la situaión que ha vivido este cliente en el 'pub'.

"A este paso van a pedir a los clientes que tiren de la cadena cuando vayan al wc y que nos escupan al suelo al entrar... flojos que son unos flojos", ha terminado el usuario.