Cómo salir a correr en verano: estos son algunos trucos para evitar los golpes de calor

El verano es muy bueno para desconectar, salir, los días son más largos y hay más vacaciones, pero también puede llegar a ser un impedimento para aquellos y aquellas que normalmente hacen deporte al aire libre. El principal problema es el calor y es que si no seguimos una serie de consejos básicos antes de lanzarnos a la calle a correr puede que las consecuencias sean mucho peores.

Pero el hecho de que el sol esté pegando a tope no quiere decir que tengas que abandonar tu rutina deportiva pues simplemente se trata de que te adaptes un poco a las condiciones del momento. Por ello, hemos reunido una serie de trucos que no pueden fallar en tus salidas 'running' para que no sufras ni un poquito y sigas disfrutando como en el resto del año.

1. Acostumbra al cuerpo

Es normal que ahora con las altas temperaturas te sientas pesado o en peor forma por ello lo que tienes que hacer es aclimatar al cuerpo al momento. Lo ideal es bajar la intensidad y así el cuerpo se irá acostumbrando a las subidas de temperatura paulatinamente.

2. Evita las peores horas

Está claro que si quieres salir a correr en verano tienes que elegir uno de los 'teams' o los madrugadores o los trasnochadores. Las mejores horas para hacer 'running' son a primerísima de la mañana para aprovechar el poco fresquito que hay (también depende de dónde estés en ese momento) o la última de la tarde cuando el sol va bajando y los rayos inciden menos.

3. Elige una buena ruta

Todo ayuda y evitar lugares calurosos escogiendo rutas más frescas también hará que tu cuerpo se sienta mejor. Parques, riveras de ríos, zonas sombrías, zonas con fuentes que refrescan el ambiente. Lo más importante es evitar el asfalto.

4. Alimentación e hidratación

Beber agua antes, durante y después de salir a correr es fundamental para llevar a cabo la correcta práctica del ejercicio sin sustos. En cuanto a la alimentación, llena tus platos de verduras y frutas de temporada que tengan alto contenido en agua.

5. Protégete del sol

Las quemaduras también pueden jugarnos una mala pasada si salimos a correr con un poco de sol. Échate protección alta antes de salir de casa.

6. Elige bien la ropa

En estos momentos cuanto más ligero se sienta el cuerpo mayor satisfacción deportiva obtendrás por eso es importante elegir prendas claras, ligeras y transpirables.