Desde música al aire libre hasta folclóricas drags: tres planes para pasar un agosto cultural en Madrid

Eso de que las calles de Madrid se quedan vacías en agosto es un mito. Una comunidad con seis millones de habitantes rara vez se queda vacía. Es cierto que durante este mes, muchos madrileños abandonan sus casas y huyen a playas o pueblo. Pero eso solo significa que los millones de personas que se quedan en la capital pueden disfrutar de un Madrid más pausado. Por eso es un buen momento para disfrutar de actividades culturales como exposiciones, cines de verano o actuaciones en directo al aire libre. En este artículo te contamos cinco planes que puedes hacer para disfrutar de la cultura en Madrid este verano.

In your Face: Chicano Art after C.A.R.A

El enriquecedor mestizaje de la cultura chicana llega a Madrid con In your Face: Chicano Art after C.A.R.A, continuación ideal de Chicano Art: Resistance and Affirmation (C.A.R.A), la histórica muestra organizada en Los Ángeles en 1990 y que involucró a los más importantes autores y colectivos artísticos mexicano-estadounidenses del periodo de 1965 a 1985, entre ellos Carlos Almaraz, Bárbara Carrasco o Richard Duardo.

Se puede disfrutar del 6 de julio al 27 de agosto, en el Espacio cultural Serrería Belga.

Lentejuelas y castañuelas

Seis conocidas artistas drags de nuestro país darán vida, a través de reinterpretaciones de sus canciones más icónicas, a las grandes mujeres folclóricas, aprovechando el centenario de la más icónica de todas, Lola Flores. Samantha Ballentines, Venedita Von Däsh, Juriji Der Klee, Estrella Xtravaganza, Jota Carajota y Onyx serán las encargadas de traer de vuelta a los escenarios los grandes éxitos de Isabel Pantoja, Raffaella Carrà y Sara Montiel, entre otras. Todo esto, remezclado con toques electrónicos y house, y formateado para la ocasión, claro.

Un espectáculo que acoge el Centro Cultural Conde Duque - Patio Central, el viernes 18 de agosto.

100 Cellos

¿Alguna vez habéis intentado imaginar 100 violonchelistas tocando juntos? En eso consiste precisamente Cien Cellos, un colectivo de músicos en constante evolución que se enriquece con nuevos miembros en cada nueva localidad en la que se presentan. El repertorio abarca todas las épocas y estilos, con la composición, arreglos y la dirección a cuatro manos de Sollima y Melozzi, que se alternan hábilmente los papeles de solista y director.

Con una única fecha, el 27 de agosto, en el Auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván