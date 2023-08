El truco para que no se salga la sábana por debajo al hacer la cama

1 Se lee en minutos H.G.



Hacer la cama puede ser una tarea aparentemente sencilla, pero aquellos que han experimentado la frustración de tratar de mantener la sábana bajera en su lugar saben lo difícil que puede llegar a ser. Parece que, sin importar cuánto esfuerzo pongamos en estirarla y asegurarla debajo del colchón, inevitablemente termina saliéndose por los bordes y arruinando todo nuestro trabajo.

Y es que la sábana bajera parece tener una voluntad propia. Es como si estuviera empeñada en escapar de su confinamiento y liberarse de las esquinas del colchón. Por más que tiremos y ajustemos, parece que siempre encuentra la manera de deslizarse poco a poco hacia arriba, creando una maraña de telas y dejando un aspecto desaliñado en la cama.

Afortunadamente, existen algunas soluciones para hacer frente a este desafío. Una opción es invertir en sábanas con elásticos más fuertes y de mejor calidad, que se ajusten firmemente al colchón y eviten el deslizamiento. También podemos utilizar sujetadores de sábanas o clips diseñados específicamente para mantener la sábana bajera en su lugar.

No obstante, ni siquiera esto es necesario, ya que existe una técnica para conseguir que las sábanas queden perfectamente ajustadas y no se salgan durante la noche. Así lo ha develado una publicación de Instagram de la cuenta Remedios en Casa (@remediosencasa), especializada en trucos y consejos de orden, limpieza y cocina. "¿A qué edad se enteraron de esto?", reza el mensaje que acompaña al vídeo en el que se explica cuál es la forma correcta de remeter las sábanas para que no se muevan jamás.