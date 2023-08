La verdad detrás del vídeo viral del oso 'disfrazado' en un zoo chino

Un zoológico chino se ha hecho viral tras las imágenes de uno de sus animales, un oso malayo, que ha incendiado las redes en un debate sobre su apariencia. Y es que Ángela, el oso, solo estaba saludando a los visitantes, de pie, como muchos de sus animales son entrenados a hacer y fue entonces cuando captó la atención de muchos de los turistas que comenzaron a cuestionarse si se trataba de un oso real o era una persona disfrazada.

La escena fue retransmitida por redes sociales donde se trasladó el debate sobre el animal, y es que el zoo de Hangzou se ha visto obligado a emitir un comunicado ante la repercusión de la apariencia del oso. En este comunicado se aclara que la especie de las imágenes se trata de un oso malayo, y bromean con el calor que acabaría en desmayo si alguien se disfrazase de oso en pleno verano con estas temperaturas tan altas. A pesar de estas declaraciones las redes sociales continúan dudando de la credibilidad de las palabras de la institución.

A bear🐻 stands up to mingle in the #Hangzhou Zoo! It sounds like a joke, and people wondered if it was a real bear or just someone in disguise, but it's true!🤣 Who knew bears liked to socialize? PS: It's actually a Malayan bear, the smallest bear type ever! @AnimalPlanet pic.twitter.com/YkORrKZfCd