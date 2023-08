La cerveza más barata de España está aquí y es baratísima

Camareros sirviendo cerveza / Freepik

3 Se lee en minutos Luis Miguel Mora



Amantes de la cerveza y los viajes, ya conocemos el ranking de las ciudades con la cerveza más barata de España. A todos los que les gusta esta deliciosa bebida, ya podéis hacer las maletas y hacer una escapada de verano hacia este lugar encantador.

El estudio realizado por la consultora Numbeo, revela el top de España con los sitios donde beber una cerveza es más económico. La diferencia entre la ciudad más barata y el más cara es de casi 4,50 €€. Llama la atención que ambas son de la misma comunidad autónoma, y solo las separan 225 kilómetros. Por eso, acaba de leer esta noticia si no sabes dónde ir estas vacaciones y te encanta esta bebida fría. Coge la lista de tu móvil y toma buena nota de en qué lugar encontrarás la cerveza más barata de España.

¿Cuánto os queréis gastar en una caña o en un tanque?

Desde Canarias hasta La Coruña, la cerveza tiene un precio muy variado. La media de lo que cuesta una 'birra' en España es tan amplia como la cantidad de marcas y estilos que hay de esta bebida, y el bar en el que te la bebas también influirá en su coste. Este estudio realizado por Numbeo, web especializada en analizar el coste de la vida en diferentes países, muestra el ranking de las cervezas más baratas y caras de España. Las tres más baratas están en Andalucía, así que ve allí si quieres disfrutar de una buena jarra.

TOP 3 ciudades más baratas

Jaén: 1,50€

La ciudad andaluza destaca por tener la cerveza más barata del país, con una media de 1,50€. Con estos precios tan bajos, hay bares donde podrás encontrarla por menos de 1€, unos números muy bajos teniendo en cuenta las cifras del resto del estudio.

Granada: 1,71€

Con una media de 1,71€, la ciudad de la Alhambra cuenta con el segundo puesto de este ranking. Este lugar destaca por su buena oferta gastronómica y su alto número de estudiantes, que aprovechan estos precios para salir cañas. Además, muchos bares ofrecen tapas gratis con la consumición de una bebida, un aliciente más para visitar y comer en la bonita Granada.

Huelva: 1,75€

La tercera ciudad con la cerveza más barata es Huelva, con una media de 1,75€. Podrás bañarte en sus playas, visitar sus monumentos, ir al parque nacional de Doñana y acabar el día con una buena cena acompañada de una cerveza a buen precio.

TOP 3 ciudades más caras

Tarragona: 4,63€

La ciudad catalana es una de las más caras para beberte una cerveza. Con una media de 4,63€ por 'birra', Tarragona registra uno de los costes más altos de España. A esto se suma la temporada de verano, que hace que las cartas aumenten el precio de los productos.

Madrid: 4,76€

Noticias relacionadas

La capital de España es una de las ciudades más caras para vivir de todo el país, y la cerveza no iba a ser menos. El precio medio es de 4,76€, aunque también varía dependiendo del bar, la zona y la cantidad. No es lo mismo beber una jarra en la Puerta del Sol o la Plaza Mayor que una caña en Vallecas. Los grandes contrastes que hay entre barrios hará que la cerveza sea más cara o más económica. No dudes en pasear por Madrid buscando los mejores monumentos, lugares donde descansar, y como no, dónde encontrar su cerveza más barata.

Almería: 5,91€

Con una media de 5,91€ por medio litro de cerveza, Almería es la ciudad con la cerveza más cara de España. Muy cerca de donde está la más barata, y en la misma comunidad que tiene los precios más económicos, destaca por encima de todos Almería. Casi 6€ te puede llegar a costar, así que te dejamos a tí para que visites la ciudad y busques los bares que tengan una cerveza más barata que su media.

El precio en otras ciudades