Esto es lo que no debes hacer nunca después de tomar el sol

Precauciones a la hora de tomar el sol / Freepik

Llegada la época estival, todos queremos ir a la playa o piscina más cerca a disfrutar de un tiempo de relax y sol. A pesar de ser un buen lugar para disfrutar de nuestro tiempo libre o pasar tiempo con nuestros seres queridos, tenemos que estar alerta, ya que estos lugares nos exponen durante muchas horas al sol. Y las consecuencias que nuestra piel puede sufrir suponen un gran riesgo para nuestra salud. Por esta razón, necesitas conocer los riesgos y medidas de prevención a la hora de broncearte.

Sin embargo esto es lo que no debemos hacer después de tomar el sol.

Lo que no debes hacer después de tomar el sol

Mantener la piel con impurezas Hacerte una exfoliación Olvidar la crema de aftersun y las hidratantes Depilarte No realizar cuidados especiales en rostro, manos y labios

Hay algunas medidas básicas como limitar las horas de la exposición al sol, escoger la sombra o prendas claras que son fundamentales. Y junto a estas, hay otros consejos que podemos tener en cuenta para salvaguardarnos del sol.

No tomar el sol al mediodía

Las horas más perjudiciales para tomar el sol son las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 16:00, ya que durante ellas las radiaciones son mucho más fuertes. En todo caso, la mejor opción es permanecer a la sombra, hidratarse bien y aplicar la protección adecuada.

La sombra

Permanecer resguardados en la sombra es la opción más fácil para evitar golpes de calor o lesiones dermatológicas. Y es que en la playa, la sombrilla es uno de los accesorios indispensables que no pueden faltar en nuestras vacaciones. No obstante, en caso de que no dispongamos en ese momento de una sombrilla podemos hacer uso de un sombrero que nos proteja el cuello y la cabeza, sobre todo durante las horas centrales del día. Por el otro lado, si estamos bronceándonos al sol, lo mejor es alternar entre el sol y la sombra.

La ropa

Noticias relacionadas

En combinación con la crema solar, la ropa es uno de nuestros mejores aliados a la hora de protegernos de los rayos UVA, y es que el material sí que importa. A pesar de que existen prendas especializadas para tomar el sol, fabricadas de licra liviana, debemos prestar atención a los materiales que escogemos porque las fibras del textil nos pueden ayudar con hasta una protección solar similar al 50, bloqueando casi en su totalidad los rayos UV y UB.

Protección solar

Antes de exponernos al sol debemos aplicar nuestro fotoprotector hasta 30 minutos antes de la exposición. En el rostro debemos usar mínimo dos dedos de protector en crema. Y en el cuerpo a nuestro gusto, aunque es importante replicarlo entre los 40 minutos y dos horas mientas estemos expuestos.