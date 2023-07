Una vecina de California se encuentra a un oso en la piscina de su vivienda: "No puedo creerlo"

Las altas temperaturas están invadiendo al planeta en las últimas semanas. Y es que no solo los humanos somos los que sufrimos estas temperaturas extremas, los siguientes más perjudicados son los animales. Soportan unas temperaturas que muchas veces llegan a ser mortales para ellos.

Un oso este viernes decidió colarse en una vivienda privada y darse un chapuzón en la pisicna con jacuzzi en el estado de California, concretamente en la ciudad de Burbank. El oso trepó por una pared y se agarró a un árbol para poder entrra a la propiedad y bañarse en el agua de la piscina de esta vecina de Califrornia. Unas imagenes que han protagonizado las redes sociales después de que fuera la policía la encargada de dinfundir el vídeo en redes.

La policía de este estado de California ha emitido varios avisos a la población para que eviten a los osos y mantengan toda la basura y la comida a resguardo para que estos no se cuelen en sus casas.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS