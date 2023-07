El truco infalible para limpiar el horno mientras duermes

El truco para limpiar el horno mientras duermes / Freepik

El horno es uno de los electrodomésticos que más usamos y que más nos cuesta limpiar, y es que a la hora de limpiar existen multitud de trucos que podemos emplear para mantener la higiene de nuestro horno que se trata de un aparato que tiende a acumular suciedad y grasa en paredes y bandejas. Sin embargo, las redes sociales han sido un lugar para compartir trucos y experiencias que prometer amenizar la tarea y ser efectivos.

La realidad es que existen muchos trucos que permiten una limpieza completa aunque no todos acaban obteniendo los resultados prometidos o deseados. Este truco que te proponemos a continuación es de los pocos efectivos que podemos encontrar en redes sociales, además te propone dejar tu electrodoméstico como nuevo y durante la noche, mientras dormimos. Y es que, lejos de cualquier peligro, no hace falta que estemos vigilando este método mientras hace su magia porque no es necesario ningún producto de limpieza.

Aunque este método no supone -en principio- ningún riesgo para nuestra salud o para el medio ambiente conviene usar guantes para proteger nuestras manos ante posibles reacciones alérgicas. Todo lo que vas a necesitar ya lo tienes en casa y son clásicos de la limpieza. Entre otros materiales necesitarás: bicarbonato de sodio, vinagre blanco, un estropajo, un trapo, un pulverizador y un tupper.

Pasos a seguir

1.Retirar bandejas

El primer paso es retirar todas las bandejas y rejillas del horno, después habrá que dejarlas reposar en agua caliente mientras dejamos que toda la suciedad se desprenda de estas superficies. De esta manera, la suciedad o se caerá o se ablandará, lo que nos facilitará el trabajo de limpieza mientras despejamos el espacio del horno.

2.Mezcla los ingredientes

Después deberás mezclar en tu tupper agua con dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta que obtengamos una pasta heterogénea. Esta mezcla deberá ser un poco espesa porque será la que vamos a aplicar en el horno posteriormente y debe quedarse incrustada.

3.Aplica la pasta

El siguiente paso es aplicar la masa que hemos creado anteriormente por toda la superficie del horno: paredes y bandejas. Hay que asegurarse de que toda la mezcla de bicarbonato cubre todo el horno.

4.Deja reposar

Una vez completado estos anteriores pasos debemos dejar reposar la pasta durante varias horas con el horno apagado. Es recomendable aprovechar la noche para llevar a cabo este método, ya que así dejamos que el bicarbonato haga su función mientras nosotros dormimos.

5.Retira con el estropajo

Pasadas unas horas podemos empezar a retirar la pasta con un estropajo que no raspe y hayamos humedecido previamente. Poco a poco la suciedad se irá desprendiendo de las superficies del horno y observaremos como el bicarbonato ha absorbido toda la grasa.

6.Último toque

Si quieres garantizar que tu horno quede como nuevo puedes diluir un poco de vinagre blanco en agua e introducirlo en un pulverizador para devolver el brillo a tu horno. Finalmente, pasa una bayeta o un trapo y quedará reluciente.