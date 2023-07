¿Es bueno beber una copa de vino al día? / Pexels

Posiblemente se trata de uno de las leyendas alimentarias más extendidas en nuestra sociedad: beber una copa de vino al día es bueno para la salud cardiovascular. En realidad, en internet existe mucha información nutricional falsa y por eso los expertos recomiendan que se fomente la educación alimentaria para no caer en prácticas peligrosas que puedan terminar dañando nuestra salud. Pero, ¿es realmente bueno beber una copa de vino todos los días?

El vino tinto es una bebida alcohólica que se elabora a través de la uva de color oscuro, conocidas también como uvas tintas. En España existe una gran producción de vino, siendo uno de los países que más exportan por todo el mundo. Además, son unos de los mejor valorados en el mercado, dentro de la gran variedad de vinos que se producen en todo el país.

En España existe una gran tradición cultural alrededor del vino e incluso muchas personas deciden visitar las bodegas para conocer más secretos sobre su elaboración y producción. Ahora, nutricionalmente el vino se trata de una bebida alcohólica y este no aporta nada positivo a nuestro organismo. El alcohol es una sustancia que no tiene ninguna propiedad beneficiosa para la salud, lo que se conoce como “calorías vacías”. Es cierto que dentro de las bebidas alcohólicas no tienen el mismo impacto para la salud y el vino no es tan dañino como otras bebidas destiladas.

El alcohol es tóxico para nuestra salud. Esto no significa que de vez en cuando no podamos disfrutar de una cerveza con amigos o de una copa de vino. Los problemas suelen surgir cuando abusamos de este tipo de bebidas alcohólicas que nos pueden provocar daños muy graves en nuestra salud, como por ejemplo cirrosis, dependencia, depresión o alcoholismo.

Beber vino todos los días

El vino es una de las bebidas estrellas de la dieta mediterránea y está muy arraigada dentro de nuestra cultura. Si bien es cierto que el vino tiene algunas propiedades que pueden ser beneficiosas para nuestra salud, pero lo son por separado, es decir, mezclado con el alcohol que contiene el vino se minimizan sus efectos. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria lo afirma, no hay evidencia científica que compruebe que el vino sea bueno para la salud.

Según un estudio de la revista British Medical Journal cada año en todo el mundo fallecen 800.000 personas por problemas cardiovasculares asociados al consumo de alcohol. Lo mejor para la salud es reducir el consumo de alcohol lo máximo posible y evitar beberlo todos los días.

A la pregunta de si es mejor el vino blanco o tinto los expertos lo tienen claro: para la salud no importa cuál de los dos se consuma. Tomar una copa los fines de semana no tiene porque ser malo, siempre que se realice un consumo controlado y responsable.