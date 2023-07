El enfado de una argentina con las peluquerías españolas

El enfado de una argentina con las peluquería en España / TikTok: @consunavarro

1 Se lee en minutos L.O.



Los vídeos de extranjeros que residen en ciudades españolas y experimentan choques culturales cada vez se viralizan más. Y es que los usuarios de la plataforma de moda encuentran muy entretenido y curioso las reacciones de estos tiktokers que se asombran con situaciones de lo más cotidianas, y por el otro lado, aprenden curiosidades sobre los hábitos de otros países. Esta vez ha sido una tiktoker argentina la que arremete contra las peluquerías españolas a través de la red social debido al trato que ha recibido en un local de Madrid.

La joven reside en Madrid, donde decidió ir a una peluquería para teñirse el cabello y salió muy disgustada debido al trato que recibió en el negocio y el dinero que ha creído malgastar en un resultado con le que no está del todo conforme. Y es que @cosunavarro se ha hecho viral por este vídeo que publicaba mostrando su malestar, acumulando más de 410.000 reproducciones.

Noticias relacionadas

De forma esquemática resumía en tres puntos sus quejas con los profesionales que le atendieron "Vengo a expresar mi mal humor con las peluquerías en España". El primer motivo del malestar es el elevado precio de las peluquerías españolas "Me ha salido muy cara y eso que aún no lo he pasado a pesos argentinos".

En segundo y tercer lugar comenta que el resultado del tinte no fue el que esperaba y que "quedó la raya ahí asquerosa". Es entonces cuando acaba sentenciando "Estoy cabreada" tras conocer que el tinte y el secado se cobra aparte en España.