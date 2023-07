Un vigilante de seguridad de Magaluf se viraliza por su bronca en 'spanglish'

El sheriff de Magaluf reprende en ’spanglish’ contra unos turistas / @joe.14___ vía TikTok

Un vigilante de seguridad irrumpía en una habitación de un hotel en Punta Ballena, Magaluf para regañar a unos turistas que se encontraban haciendo mucho ruido a altas horas de la madrugada. Uno de los jóvenes grababa la escena mientras el trabajador se explicaba en 'spanglish', lo que ha sido aplaudido y viralizado en redes por la actuación del vigilante que irrumpía en la habitación para intervenir la fiesta de estos turistas.

El recién bautizado por las redes, "sheriff de Magaluf" entraba en el alojamiento de estos jóvenes a causa de las quejas de otros clientes por el ruido y mientras reprendían al grupo, ellos se disculpaban en su idioma. El guardia reñía en una mezcla de español e inglés "One, two, three, cuatro, cinco, seis y siete. In the morning guaaaaa" mientras se refería a los ruidos y los gritos que estos emitían durante sus noches de fiesta en la habitación.

Y es que el vigilante advierte al grupo que debe responder ante su comportamiento en la mañana ante la recepción del hotel "Tomorrow in the morning, in the manager…" debido a las quejas que múltiples familias han emitido ante la imposibilidad de dormir en la madrugada: "Seven in the morning, familys and babys sleeping. In telephon the recepción"

El vídeo que ya acumula más de ocho millones de reproducciones en la plataforma de TikTok se ha inundado de comentarios alabando la actuación del señor y sus esfuerzos para hacer entender a los chicos su pésimo comportamiento, como un usuario comenta "al menos trata de comunicarse y de hacerse entender". Mientras que otros muchos usuarios critican su bajo nivel de inglés.