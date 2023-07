Sandías infectadas de Marruecos supermercados: ¿hay que fiarse de comprarlas?

2 Se lee en minutos D. M.



Seguro que te has sorprendido al ir al supermercado y te has preguntado ¿qué ha pasado con los melones y las sandías?. Estamos en pleno verano y cada semana es más complicada que la anterior conseguir esta fruta de temporada. De hecho, son cientos los clientes que a través de redes sociales han reclamado la inexistencia de este tipo de frutas. Desde los propios supermercados han avisado de que "actualmente no disponemos para ofrecer el producto con normalidad", ha tenido que salir a defender la cadena de Juan Roig, Mercadona, entre otros.

Pese a la llegada del calor, en muchos supermercados no había manera de encontrar estas dos frutas de temporada. Y es que todo se debe a un problema de climatología sufrida en las zonas de producción de la sandía y el melón.

La sandía y el melón afectados por el clima

Ya se venía avisando desde hace un tiempo que la producción de sandía y melón se vería afectada. De hecho, las productoras ya habían informado de que las cosechas serían un 20% más bajas que las del año anterior. Este año, el retraso de los cultivos que provocó la ola de frío de finales de febrero que ha hecho que no se pudiera empezar a cultivar a tiempo. Y eso, sumado a la falta de agua embalsada, la sequía endémica y los costes disparados, hizo que muchos agricultores ni siquiera se decidieran a plantar.

La sandía de Marruecos

La llegada de melones y sandías marroquíes está llena de polémicas. Sin embargo, a nadie se le escapa que no sería posible sin junio de 2022. En ese momento, el kilo de melón y sandía llegó a ponerse en 12 euros: una menor importación del producto marroquí, el retraso de la cosecha nacional y las bajas temperaturas que hubo en primavera.

Desde FACUA, avisaban de que el sistema europeo daba alerta de alimentos emitiendo una alerta sanitaria en un control fronterizo de un lote de sandías procedentes de Marruecos en las que se encontró un alto nivel de metomilo, un pesticida no autorizado. Las sandías marroquíes interceptadas contenían restos de un insecticida en una proporción superior a la permitida en el mercado europeo superando el límite establecido.

Se desconoce la distribución de estas sandías

Desde la Unión Europea se ha calificado esta incidencia como unas de las más 'graves', ya que, se desconocen los lugares donde se ha realizado la distribución de las sandías afectadas. La sustancia encontrada en las sandías denominada como metomilo “es una sustancia que se usa como pesticida y que puede tener consecuencias graves en algunos casos. Los síntomas de intoxicación por esta sustancia son dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, temblores, debilidad muscular y visión borrosa", ha informado FACUA.