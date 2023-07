El truco para que el plumas vuelva a estar como nuevo después de estar guardado para el verano

Cómo lavar un abrigo o chaqueta de plumas en casa / Pixabay

Si no tienes grandes armarios en casa, dos veces al año te toca cambiarlos para tener las prendas adecuadas a cada temporada. Normalmente, esto coincide con los cambios de estación, uno al finalizar el invierno y otro cuando empieza el otoño, aunque claro, esto depende de dónde vivas. Aquellos que viven en zonas de climas suaves y visten igual casi todo el año tienen la inmensa suerte de no tener que pasar por este trámite, pero para el resto de los mortales, es algo que se hace al menos un par de veces.

Cambio de armario

Con el cambio de armario de invierno a verano lo tenemos mucho más fácil. Las prendas abultan menos a la hora de guardarlas, por lo que ganamos en espacio durante todo el año. Sin embargo, cuando tenemos que guardar la ropa de invierno se nos complica mucho más, sobre todo por el espacio que tenemos que tener para poder guardar nuestra ropa.

En los últimos tiempos para optimizar el espacio se recurre a las bolsas al vacío en la que puedes meter mucha más capacidad de ropa en poco espacio y luego aspirar para que queden aún más pequeñas.

Cuando queramos sacar de nuevo nuestros abrigos y toda nuestra ropa de invierno debemos seguir algunos consejos con algunas prendas después de que hayan estado unos tres o cuatro meses guardados cogiendo polvo. El plumas es uno de los elementos fundamentales del verano y uno de los fundamentales también para exprimirlo al máximo dentro de las bolsas del vacío, con el objetivo de que no abulte tanto.

Cómo lavar el plumas

Es el primer paso. Lo primero y muy importante es cerrar todas las cremalleras, porque al hacerlo a máquina y con centrifugado pueden golpear o rasgar la tela, lo cual sería una fatalidad. Y lo segundo, salvo que esté muy lleno de manchas y no haya otro remedio, lavarlos del revés.

Si la prenda no está muy sucia y no tiene manchas y es solo un lavado rutinario de olores y sudor, es posible realizar un ciclo de lavado delicado a una temperatura de 30 grados. Simplemente, añadimos el detergente adecuado, sin pasarse. Por último, añade una pequeña cantidad de suavizante. Es importante no abusar de la cantidad de suavizante, ya que podría estropear la prenda. De todos modos, puede que tu lavadora tenga un ciclo de lavado especial para este tipo de prendas. Si necesita una limpieza más a fondo puedes optar por un programa para sintéticos de baja temperatura, pero mejor si es uno delicado.

Y muy relevante en el lavado es que el centrifugado sea a muchas revoluciones, a cuantas más mejor, porque hay que eliminar lo máximo posible el agua.

El secado

Noticias relacionadas

Dos opciones. La primera y más sencilla es echar mano de una secadora porque aparte de ser rápido se conseguirá que los plumíferos se hinchen por sí solos por la acción del aire y la temperatura.

Pero si no la tienes no te apures, porque puedes hacerlo al aire libre sin problema alguno. Eso sí, hay que colgarla boca abajo y cada hora más o menos hay que batirlas para que se vayan hinchando y quede como antes de ser lavada. Después de este lavado ya lo tendremos listo para usarlo después del verano.