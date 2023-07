Cómo guardar una americana en la maleta sin que se arrugue

La americana es uno de los elementos más problemáticos a la hora de hacer una maleta. / FREEPIK

Con el verano en plena marcha, muchas personas están a punto de salir de viaje, ya sea por ocio o por negocios. Una de las preocupaciones al preparar estos viajes es el de cómo guardar la ropa en la maleta para que llegue en perfecto estado. Especialmente las piezas más formales, como camisas y americanas.

Y es que es muy habitual que, al sacar la americana de la maleta al llegar al destino, nos encontramos con que está llena de arrugas y no queda nada bien. ¿Qué podemos hacer para evitarlo?

Cómo guardar la americana sin que se arrugue

Pues bien, el truco es muy sencillo y solo necesitamos una percha, una bolsa de plástico y un poco de paciencia. Lo primero que tenemos que hacer es colgar la americana en la percha y meterla dentro de la bolsa de plástico. La bolsa debe ser lo suficientemente grande como para cubrir toda la americana y que no quede apretada. Luego, cerramos la bolsa con un nudo o una goma elástica, dejando un poco de aire dentro.

Ahora viene la parte más importante: doblar la americana con cuidado. Para ello, vamos a seguir estos pasos:

Cogemos la percha por el gancho y la doblamos por la mitad, haciendo coincidir los hombros de la americana. Doblamos los brazos de la americana hacia adentro, siguiendo la forma de la percha. Doblamos la parte inferior de la americana hacia arriba, hasta que quede justo debajo del cuello. Doblamos la percha por el gancho otra vez, haciendo un cuadrado compacto.

Ya tenemos nuestra americana doblada y lista para meter en la maleta. Lo único que tenemos que hacer es colocarla en un lugar donde no se mueva mucho y no se aplaste con el resto del equipaje. Así, cuando lleguemos a nuestro destino, solo tendremos que sacarla de la bolsa, colgarla en un perchero y dejar que se airee un poco. Veremos que no tiene ninguna arruga y que está como recién planchada.