Estas son las cosas por las que no deberían cobrarte en un bar o un restaurante

Algo que nos gusta, y mucho a los españoles es un buen aperitivo en la terraza de un bar. Juntarnos con amigos para comer, cenar o tomar algo es uno de los mejores planes en nuestras agendas. Y más sí implica pasar un buen rato en compañía. No importa si llueve, si hace mucho frío, si es un lunes o si es un sábado. Los bares y restaurantes son nuestro lugar de encuentro preferido. Donde invertimos dinero y bastante tiempo.

A todos nos gusta disfrutar de un buen rato en un bar o restaurante sin que luego nos llegue una sorpresa negativa a la mesa en forma de cuenta. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha mandado una advertencia con respecto a este tipo de asuntos.

Ha publicado un listado de servicios que jamás deberían obligarte a pagar en un bar o en un restaurante, así como algunos consejos para reclamar cobros indebidos. Aunque en muchos casos, no suponen un gran aumento del gasto final si es importante conocer qué cosas pueden cobrarte y cuáles no para no acabar con un sabor agridulce al final de la comida.

Muchos usuarios se quejan de que se encuentran locales que les cobran cosas que no deberían, que no incluyen el IVA/IGIC en la carta o que les cargan a la cuenta servicios de lo más sorprendentes. La gran mayoría de la hostelería cumple las normas, pero siempre nos podemos encontrar con algún espabilado.

Estas son las cosas a las que debes prestar atención

Las cancelaciones de reserva

La situación epidemiológica está dejando un montón de cancelaciones en las comidas y cenas navideñas y por este motivo, la OCU ha querido recordar que el cobro de una reserva en la hostelería debe contemplar la anulación sin cargo por causas de fuerza mayor. El coronavirus, al igual que otras enfermedades, es un motivo de esta categoría que justifica la cancelación.

Este año se ha popularizado reservar mesa de forma anticipada con pago y señal, pero esta acción no debe suponer un gasto extra, sino restarse del precio final del menú o ticket.

El IVA

El IVA es uno de los cobros que pueden causar más confusión. Este debe estar incluido en los precios que aparecen en carta y no añadirse a posteriori en el ticket. Según la legislación nacional, no está permitida la advertencia "IVA no incluido", aunque aparezca en el menú.

El cubierto

Esto debe estar incluido en el precio final de cada producto, porque "es un servicio indispensable para que el cliente pueda consumir", declara la OCU, por lo mismo que jamás deberían hacerte pagar por utilizar los servicios o sentarte en una silla.

Suplementos por mesa o terraza

Noticias relacionadas

Puede cobrártelo siempre y cuando indiquen el coste del servicio con antelación en la carta y el establecimiento. Y el cobro debe aparecer en la factura. "No basta un porcentaje del precio", afirma la OCU.

Suplemento por Covid-19

La OCU explica que los establecimientos no deberían hacer pagar más al cliente por las tareas de mantenimiento y limpieza que se han normalizado durante pandemia. Esta práctica es legal, pero debe informarse al consumidor previamente. Igualmente, el coste tiene que ser ajustado y proporcional, repartido entre el hostelero y el cliente.

Estos son algunos otros elementos que te incluyen en el ticket sin darte cuenta