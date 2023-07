Préstame tu perro: la iniciativa gratuita para dejar a tu mascota con un cuidador voluntario

Pexels

Desde el pasado 1 de enero, las mascotas han pasado a formar parte de la familia y son consideradas por ley como un miembro más. A partir de ahora, los animales ya están protegidos por la ley para que no puedan sufrir maltrato y las personas que quieran tener uno, sean responsables y tengan que responder por ellos.

Alrededor de las mascotas hay muchas preguntas y respuestas, desde las vacunas, a los cuidados o cómo hacer para que sean felices.

Los últimos requisitos ante la nueva ley animal

Los perros y los gatos son los animales más habituales que se suelen tener en casa en España. La ley ahora exige hacer un examen antes de tener una mascota, un test para demostrar que estás capacitado para ello, aunque hay un número máximo para tener en el hogar y no se les puede tener atados en el balcón o patio durante un tiempo prolongado porque te pueden multar con hasta 50.000 euros.

El lugar que ocupan nuestras mascotas

Las mascotas llenan de vida los hogares de muchas personas. Los animales de compañía se convierten en un miembro más de las familias y garantizar su bienestar y cuidarles como se merecen, debe ser uno de los principales objetivos de todos aquellos que deciden incluir un animal en sus vidas.

Si bien muchas veces incluimos a nuestras mascotas en todos nuestros planes, a la hora de viajar no siempre es muy conveniente. Esto se debe a que muchos de los destinos no están adecuadamente adaptados a los animales, ya que muchas veces no se les tiene en cuenta en aspectos primordiales de la vida.

Por eso, ha nacido la iniciativa de voluntarios. Un servicio gratuito que puede hacerte la vida mucho más fácil cuando no puedes depender de familiares o amigos para que cuiden de tu mascota.

La iniciativa de 'Préstame tu perrito'

Esta iniciativa es una comunidad online que conecta a propietarios de perros con personas voluntarias que se ofrecen para su cuidado, de forma gratuita y temporal. Una iniciativa que cuenta ya con 50.000 miembros en nuestro país.

Es un servicio con un enfoque totalmente solidario, dado que los propietarios no pagan a los voluntarios.

Los únicos requisitos que debes cumplir para dejar a tu mascota con un voluntario

Debes aportar la comida de tu mascota Aportar todo lo que el animal pueda necesitar para sentirse cómodo (enseres que use habitualmente)

Con 'Préstame tu perrito' podrás solicitar desde un simple paseo, hasta un voluntario que cuide a tu perro durante las vacaciones (siendo algo más temporal).

Cómo puedes hacer para utilizar esta plataforma

Crear un perfil: como propietario o como voluntario

Hablar y reuniros entre propietarios y voluntarios para conoceros y comprobar como conecta con tu mascota

Una de las cosas más recomendables de esta práctica es que voluntario y perro pasen tiempo juntos para que el animal coja confianza con su cuidador temporal antes de que se queden solos.