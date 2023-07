Pierde el móvil en Córdoba y pasa esto / Pexels

1 Se lee en minutos L.O.



Aunque estamos acostumbrados a las noticias sobre el mal uso de los dispositivos móviles, aquí traemos un suceso que ocurrió en Córdoba, donde una joven perdió su móvil y unos desconocidos le dejaron un mensaje en su galería.

La afortunada que recuperó su móvil y publicaba un vídeo en sus redes sociales que se ha viralizado. Y es que el contenido de este vídeo fue grabado por otros jovenes que se encontraron el móvil por el centro de la ciudad. Lola Cepero es la dueña del telefono, que publicaba el video que estos jovenes le habian dejado en su galería.

Alundiendo al famoso programa de Toñi Moreno "Gente Maravillosa", los jovenes bromeaban identificandose a si mismo como "personas maravillosas" por devolver el móvil: "Hola, tenemos tu móvil y te lo vamos a devolver porque somos unas personas maravillosas". "Ahora fuera coñas, llámanos y te devolvemos el móvil", apuntab auna de ellas. Mientras otro chico le recuerda que ese mensaje "no tiene sentido porque no puede ver el vídeo". A lo que responde, "No sé, pero llámanos y te lo damos".

Noticias relacionadas

Días después la dueña del dispositio publicaba el gracioso vídeo en sus redes, "Quillo, perdí el teléfono en el centro hace unos días y a la mañana siguiente me llamé pa buscarlo y resulta que lo tenían unos chicos de Córdoba. Hoy acabo de encontrarme este video en la galería, no soy Toñi Moreno pero hago una petición pa q os den el pin de personas maravillosas".

Quillo perdí el teléfono en el centro hace unos días y a la mañana siguiente me llame pa buscarlo y resulta que lo tenían unos chicos d Córdoba. Hoy acabo d encontrarme este video en la galeria, no soy Toñi moreno pero hago una petición pa q os den el pin de personas maravillosas pic.twitter.com/mqpetyKB1E — Lola Cepero Alcain (@l_cperrro) 16 de julio de 2023

Este tuit ha causado sensación en redes y se ha viralizado, mientras todos comentan sobre la cómica situación y lo "gente maravillosa" que son por devolver el móvil a su dueña.