El truco para quitar el mal olor de la lavadora

Cómo acabar con el mal olor de la lavadora / Freepik

Uno de los rituales de limpieza que repetimos en casa varias veces a la semana es la limpieza de la ropa. Tendemos a utilizar la lavadora para ello, salvo que la ropa sea muy delicada, es recomendable lavar a mano. Y un error que solemos cometer es olvidarnos de otro ritual: limpiar la lavadora.

No lo sabe, pero una lavadora sucia hace que su ropa no acabe limpia. ¿Y cómo sabes lo que está sucio? Tiende a tener mal olor y si metes tu ropa en una lavadora maloliente el resultado no será satisfactorio. Pero, ¿por qué tu lavadora se ensucia tanto que huele mal?

Lo primero que debes saber es que se recomienda limpiar este dispositivo al menos una vez al mes, huela mal o no. Así, nos aseguramos de que la ropa esté suficientemente lavada.

Sin embargo, aún puedes cometer algunos errores que aquí te explicamos:

Cierra la lavadora después de cada lavado. Este es uno de los errores más comunes, pero es muy fácil de corregir. Si no ventilas su lavadora, se acumulará humedad y olerá mal. Debes utilizar siempre agua fría. Ya que a veces lavar a 40ºC mata las bacterias. Y no te olvides de dejar la goma de la lavadora.

Usamos lavado más de lo que necesitamos. El exceso de espuma puede manchar la ropa y dejar un residuo que eventualmente puede causar alergias. También se puede formar moho, y si este residuo de detergente no se elimina adecuadamente de las áreas de la lavadora, como el tambor, el sello de la puerta y el cajón de lavado, esto definitivamente generará olores desagradables.

Ahora que sabes qué está causando el mal olor, aquí tienes algunos consejos para limpiar tu lavadora:

¿Cómo limpio mi lavadora?

Existen varias opciones para mantener limpia la lavadora, unas más potentes que otras. A continuación, te proponemos cuatro situaciones que te pueden funcionar:

Realizar un lavado de 40º o 60º una vez al mes y, para ser más efectivo, añadirle dos o tres vasos de vinagre blanco en la cubeta para acabar del todo con la suciedad, los restos de jabón y el mal olor.

Si crees que tu lavadora necesita una desinfección más profunda, en este caso recomendamos usar lejía o ácido cítrico en lugar del vinagre.

En el caso de que creas que el problema viene de la cubeta y los dispensadores de jabón, sácalos y déjalos por la noche con agua y vinagre blanco para que acaben con los restos. A la mañana siguiente, lávalas y sécalas bien antes de meterlas en la lavadora.

Si la goma huele mal, hay un limpiasuelos casero que funciona: 50 ml de vinagre blanco, 250 ml de agua y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Humedecea el paño y limpia toda la goma con él.