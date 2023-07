Cómo saber si tu crema solar ha caducado

Protección solar en la paya / Pexels

Con la llegada del verano es crucial hacer uso de nuestros protectores solares. Es fundamental proteger nuestra piel del sol para evitar posibles afecciones como el cáncer de piel u otras enfermedades derivadas.

Muchos conservarán su protector del año pasado, y aunque lo ideal es protegerse del sol durante todo el año. Algunos sacan los protectores cuando más sol hace, en verano.

Para saber si nuestro protector está caducado podemos fijarnos en la fecha de vencimiento. Y es que este número importa mucho a la hora de cuidarnos la piel.

Según los expertos, una crema caducada no funciona correctamente, por lo que no te va a proteger adecuadamente. Normalmente, una crema solar tiende a durar alrededor de tres años, por lo que podemos usarlas de un año para otro si las conservamos en buen estado. Por eso, no es recomendable pasarse de esa fecha.

En caso de que no encontremos la fecha de caducidad, se recomienda recordar la fecha en la que compramos el protector y tener una idea aproximada de que no deben de pasar de los tres años.

Otro factor a tener en cuenta es la exposición al sol que ha sufrido el bote. Si le ha dado el sol durante mucho tiempo puede que dure menos de tres años. Si observas un cambio en el color o en la consistencia puede ser una señal de que se ha estropeado.

Siempre es recomendable conservarla en un cuarto fresco y protegida del sol. Un lugar donde la temperatura se mantenga estable.