Ride 5: desvelamos con todo detalle el modo trayectoria pensado para todos los públicos

La editora transalpina Milestone ha revelado las características más destacadas del modo “Trayectoria” desarrollado para ‘Ride 5’, que en principio estará disponible en consolas y ordenadores a partir del 24 de agosto de 2023. En un artículo publicado en la web oficial, Antonio Notarangelo, Diseñador Senior de Juego, explica el nuevo modo, una de las mayores novedades de la franquicia.

“Cuando empezamos a pensar en el diseño de RIDE 5, la creación del modo Trayectoria fue uno de los momentos más importantes. No es nada fácil diseñar un videojuego que pueda satisfacer a todos los pilotos que van a llevar las motocicletas.” Según explica el diseñador, independientemente de la experiencia previa de los jugadores en este género, todos deberían disfrutar de una experiencia plena y un nivel de desafío adecuado. El juego también promete recompensar el tiempo que se invierte, tanto para aquellos que pasan horas y horas como para quienes opten por una forma más casual, con solo unas horas de juego por semana.

De hecho, el modo Trayectoria ofrece dos caminos: el principal, el “Tour”, que se divide en cuatro actos con eventos, desde campeonatos a diferentes tipos de competiciones, como carreras individuales o contrarreloj. El camino opcional, “Desafíos sin límites”, también cuenta con cuatro actos que se podrán desbloquear al completar el acto principal correspondiente, con un nivel de dificultad superior.

En el modo “Trayectoria”, no es necesario ganar todas las carreras para seguir avanzando, solo conseguir una puntuación mínima. Al principio, esta puntuación es ínfima, pero aumenta de forma progresiva conforme los jugadores avanzan en el juego. Por otro lado, Desafíos sin límites no cuenta con este umbral y sólo hay un objetivo: ganar todas las carreras para seguir avanzando. Por tanto, ‘RIDE 5’ promete que se adaptará a las preferencias de los jugadores, algo que también podremos ver en la clasificación, que puede ser por tiempos o a una sola vuelta. La primera equivale a una experiencia más informal y típica, mientras que la segunda representa una experiencia más extrema, ya que solo tienes una vuelta para determinar tu posición en la parrilla de salida.

