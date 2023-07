¿No te gusta llenarte de arena en la playa? Prueba el truco viral del cubo y la sábana

1 Se lee en minutos D. M.



Ir a la playa es siempre el plan del verano. Uno de los destinos por excelencia de cualquier visitante. Llegar a la playa, buscar un hueco, colocar la sombrilla y las hamacas, cargar con todos los bolsos y nevera para pasar el día y tomar el sol, es el plan favorito de millones de personas cuando llega el calor.

Sin embargo, aunque sea el plan por excelencia del verano, a veces tiene muchas complicaciones y también dependerá de aspectos como con quién vayas a la playa -gente adulta o si vas acompañada por niños-. La arena muchas veces supone una molestia. Acaba pegada siempre a todos lados y puede ocasionar molestias. Incluso siempre nos llega a invadir la toalla o la comida, convirtiendose en algo muy desagradable si tenemos en cuenta lo de comer arena.

El truco de una usuaria de TikTok

Una usuaria de TikTok llamada @duonera ha compartido un truco para evitar la arena. Un truco que se suma al de polvo de talco en la arena de los pies, una de las maneras más eficaces para eliminarla por completo.

Esta usuaria ha grabado a una persona en la playa que había montado un 'chiringuito' para no llenarse de arena, "no me digáis que la gente no se lo curra en la playa", confiesa la tiktoker. Un cubo y una sábana son los grandes protagonistas del truco de esta usuaria.

La usuaria al volver del mar, introduce sus pies en el cubo y después de haberse quitado por completo la arena de la playa, se introduce dentro de la sábana con el objetivo de que no le entre nada de arena.