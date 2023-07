Las bayetas no volverán a oler mal con este truco que funciona de inmediato

El truco que tienes que conocer para que tus bayetas te duren más. / ShutterStock

La bayeta es uno de los utensilios de cocina más utilizados y uno de los más sufridos. Se ensucian con mucha frecuencia y su correcto lavado es importante para evitar problemas de salud, como intoxicaciones alimentarias por las bacterias que se pueden acumular en los trapos.

En primer lugar, las bayetas hay que lavarlas con mucha frecuencia. La mejor forma de hacerlo es en la lavadora a unos 60 grados con un detergente neutro.

Otro truco para quienes no acumulan suficientes bayetas para lavar o no quieren mezclarlas en la lavadora con el resto de la ropa es lavarlas al microondas. Basta con meterlas en un recipiente con agua y jabón neutro e introducirlo en el microondas. Hecho esto, tocaría aclararlas y escurrirlas muy bien para que se sequen lo antes posible.

Este es el truco para que siempre huela bien

El mejor truco para que una bayeta huela bien es lavarlas a 60 grados en la lavadora. El dato más relevante de lavarlas es no hacerlo con suavizante, ya que dicho producto genera grasa que en las propias bayetas y mopas hace que no transpiren y no absorban agua. Sin suavizante, le daremos una mayor vida a las bayetas que tenemos en casa.

Otras variantes a la lavadora para limpiar la bayeta

Utiliza el agua caliente al limpiar la bayeta y así evitarás acumular grasa.

Dejar la bayeta con agua caliente y un chorro de lejía para eliminar bacterias.

La bayeta no debe ponerse en remojo más de 10 minutos.

Otro truco que debes puedes hacer es meter la bayeta en el microondas, durante dos minutos a temperatura máxima. Así se limpiarán el 99% de las bacterias acumuladas.