TMNT: Shredder’s Revenge anuncia un nuevo modo de juego disponible para este mismo año

Videojuegos

2 Se lee en minutos El sótano perdido



'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’, desarrollado por Tribute Games y publicado por la compañía francesa de videojuegos especializada en lanzamientos modernos de los juegos retro Dotemu, anuncia novedades. El videojuego que ya ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo confirma un nuevo modo “Supervivencia” en el paquete de contenido adicional (DLC) “Dimension Shellshock”, que llegará a finales de año a PC, Nintendo Switch y consolas PlayStation y Xbox.

De dimensión en dimensión

Como parte del paquete de contenido, el modo introduce cristales coleccionables que permitirán saltar de dimensión en dimensión, que presentan su propio aspecto. El metraje extendido recorre la dimensión Edo, inspirada en Japón; las cuatro Tortugas en fondos de 8 bits; y Splinter, Casey, April y Usagi en Omnichannel 6. Esta vertiente también permite subir de nivel y hacerse más fuertes mediante carreras a través de las dimensiones. Aquí, cuando mueres y has recogido suficientes cristales, desbloqueas una nueva vida, barras de poder ninja, el modo “Radical” y puntos de golpe extra.

Shredder’s Revenge

Publicado para ordenadores y PC, ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ cosechó elogios en su lanzamiento con el regreso al universo clásico de las TMNT representado en los dibujos animados de 1987. El título de corte retro pone a las Tortugas en acción para frustrar el último plan de Shredder, con los héroes de caparazón duro luchando contra las fuerzas del villano a lo largo de una aventura que recuerda lugares y momentos de TMNT. La entrega da vida a los luchadores más honestos de Nueva York con un pixel art que no desentonaría en una máquina de arcade.

Noticias relacionadas

La pandilla podrá abordar esta tarea tras un par de trozos de pizza y armarse con sus nuevas habilidades, todas creadas sobre las bases clásicas de los brawlers. Este encontronazo contra el Foot Clan los llevará desde las alcantarillas y bulliciosos barrios de Nueva York hasta la mismísima Dimensión X. Las tortugas, el Maestro Splinter, April O’Neil y Casey Jones se erigen como los héroes de Manhattan, haciendo uso de habilidades modernizadas del estilo de combate característico de las tortugas y que además es jugable en cooperativo local y online para hasta seis usuarios.

Elogiada banda sonora

‘Shredder’s Revenge’ también destaca en la faceta musical gracias a su banda sonora, la música original de Tee Lopes, compositor y arreglista de ‘Sonic Mania’, ‘League of Legends’ y ‘Monster Boy and the Cursed Kingdom’, entre otros. El tráiler ofrece también una muestra de la música del juego inspirado en el emblemático diseño de las Tortugas Ninja de 1987. Desde enfrentamientos con clásicos como Bebop y Rocksteady hasta la vuelta de distintivos y viejos conocidos como la Dimensión X, la producción homenajea los beat-em-ups de las Tortugas con añadidos modernos.

TMNT: Shredder’s Revenge - Dimension Shellshock DLC