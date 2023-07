Esta tienda pone fin al "voy a entrar sólo a mirar" y cobrará una entrada a sus clientes

Colmado Múrria en pleno centro de Barcelona / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Cuando creías haberlo visto todo, una tienda de ultramarinos en pleno centro de Barcelona ha sorprendido a todo el mundo al comunicar su decisión de cobrar entrada a sus clientes para evitar las aglomeraciones en su interior de turistas que únicamente pasan a mirar el interior del establecimiento. Se trata de Colmado Múrria, una tienda de ultramarinos con más de un siglo de antiguedad situada en pleno Ensanche de Barcelona, que ha colgado un cartel en la puerta que avisa de que se cobrarán 5 euros por el 'just looking'.

Y es que, más que una tienda común de ultramarinos, Colmado Múrria es un auténtico museo repleto de joyas centenarias que ya escasean en nuestro país. Situada a dos calles de Paseo de Gracia y a escasos metros de la famosa Casa Batlló, este colmado es incluso más longevo que ellos pues se construyó en 1898. Se trata de una tienda especializada en productos gastronómicos catalanes, a pesar de que cuentan con una gran cantidad de productos internacionales: quesos, embutidos, encurtidos, cafés, aceites, etcétera.

5 euros por persona para visitar esta tienda de ultramarinos

Noticias relacionadas

Además de sus clientes habituales, que cada vez son más escasos, son cientos de turistas los que se cuelan en el establecimiento para mirar y hacerse fotos en la propia tienda y con los productos, debido a su gran fama como museo de las tradiciones y la gastronomía local catalana. Un establecimiento que incluso acumula premios y reconocimientos, que se ha cansado de las aglomeraciones y cobrará una entrada de 5 euros a partir de ahora a aquellos que quieran entrar a mirar: "Visit just looking (inside), 5 euros x person, thank you”, aparece en su puerta.

El director del local, Toni Merino, ha asegurado que no se trata de un método de recaudación, sino más bien una forma de disuadir a los turistas que cada día abarrotan la tienda. De hecho, tal y como ha confesado en televisión que no pretenden cobrar las entradas ni lo han hecho hasta ahora. Es por eso que, a pesar de no recaudar dinero, por el momento se han desecho de las interminables visitas de los turistas.