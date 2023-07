Sandía, fruta de verano.

El verano está de lleno aquí, y con él las frutas de temporada como la sandía. A veces cortar esta fruta puede resultar un poco odisea, ya que el cuchillo no resulta el mejor aliado para hacerlo. Pero con uno de los nuevos productos de Amazon, resultará la tarea del día más sencilla para poder disfrutar de esta fruta veraniega a cualquier momento del día.

Partidor de sandía

Alguna vez que partimos esta fruta en verano, solemos quejarnos de que el cuchillo no corta bien o simplemente se monta un destrozo a la hora de partirla. Esto no hace falta que te suceda si utilizas el nuevo cortador de Amazon. Este objeto es similar al de un cuchillo pero más grande y con dos filas de aspas para cortar. Lo que facilita que la sandía se parta en trozos o incluso en cachos pequeños y muy simétricos.

Además, no solo te permitirá que cortes la sandia, sino que podrás rebañarla hasta que toque la piel, cosa que con el cuchillo es más complicado de hacer. Es totalmente práctico y no ocupa demasiado si te la quieres llevar de viaje de verano. Con este objeto, ya no tendrás que sufrir más en dejar todo perdido cortándola con el cuchillo y en que tus trozos no se partan como querías.

Tecnología y redes

El mundo del WhatsApp llego para revolucionar las relaciones entre las personas y es habitual ver las evoluciones que sufre la app para estar a la última, y dar cada vez más facilidades al usuario y hacer el día a día más sencillo. Desde el primer momento en el que solo se podían mensajes escritos, la evolución pasó a las fotos, los vídeos, los audios y las videollamadas a través del uso de datos de Internet. Ahora, todo el mundo tiene instalado en su teléfono la aplicación para mantener conectado con sus seres más cercanos.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, pero no es perfecta. Millones de personas la usan alrededor del mundo a diario y sigue ocupando el podio de las aplicaciones más descargadas. A pesar de ellos, algunas de sus características, tanto las clásicas como las nuevas incorporaciones, se actualizan de forma periódica para añadir nuevas funciones y adaptarse a las demandas de los usuarios.

Pero no es la única revolución tecnológica de los últimos años. WhatsApp ya te deja tener contacto con la Inteligencia Artificial y se puede chatear con la máquina siempre que se quiera. Los países están desarrollando la IA para ponerla a su servicio y cada vez son más las cosas a las que se puede aplicar y con resultados más fiables. El dueño de Wikipedia ya ha afirmado que no tardará mucho en que la mayor enciclopedia del mundo la haga una Inteligencia artificial. Y es que la tecnología ayuda al ser humano en cada vez más cosas.