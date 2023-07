Perlas de olor: el trucazo para que tu armario no huela a cerrado

El producto que debes usar para que tu ropa huela siempre como nueva

1 Se lee en minutos D. M.



A todos nos ha pasado. Hay ropa que no utilizas a diario y que a veces guardas en el armario durante demasiado tiempo. No la ventilas y eso tiene consecuencias. Sobre todo, en lo que a olores se refiere. En no pocas ocasiones coges una chaqueta o una camisa del armario y huele a "cerrado". La opción más sencilla, que también es la más cara y menos ecológica, es volver a lavarla, para quitarle el mal olor.

Pero también es posible prevenirlos con ambientadores de ropa u otros objetos destinados a proporcionar aroma agradable y fresco a tus jerseys, vestidos, camisetas, chaquetas y pantalones.

Ni lavadora ni ambientadores de ropa

Existen en el mercado, además, unas perlas perfumadas para la ropa, que se colocan en la lavadora sustituyendo al suavizante, que hacen que las prendas adquieran un aroma duradero.

Noticias relacionadas

A diferencia de los suavizantes convencionales, su perfume es más intenso y sus perlas se pueden utilizar en cualquier tipo de tejidos, incluso en lana, cachemir, poliéster o poliamida.

Estas perlas pueden también ponerse en pequeñas bolsitas y situarse en distintas partes de los armarios o cajas de almacenaje de ropa para que las prendas adquieran un buen aroma y no haga falta lavarlas de nuevo.