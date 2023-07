Las manchas en nuestra sandía son un indicador de su madurez / Agencias





En plena ola de calor asolando Europa, son muchas las personas que optan por refrescarse con fruta fresca entre otros alimentos, disparando así la venta de melones, sandías o piñas. Sin embargo, no siempre acertamos con el punto de maduración de las frutas que compramos y no disfrutamos de ellas como deberíamos. Es por eso que, te presentamos algunos trucos para hacerte con la mejor sandía de la frutería o el supermercado.

Una fruta ligera, nutritiva, hidratante y de las más sabrosas, que protagoniza las comidas del verano en nuestro país. Sin embargo, su corteza opaca no permite conocer al completo cómo se encuentra la pieza en su interior, y muchas veces están secas o no tienen apenas sabor. El primer consejo para escoger una sandía madura será golpearla: si el sonido es hueco pero contundente, será sinónimo de que la pieza está madura. Si el sonido es suave y resuena en el tiempo, deberás descartar la fruta porque aún no se encuentra madura.

Su peso o las manchas que presente, indicadores clave

Otro de los indicadores de su madurez es el peso, ya que si pesa poco podremos descartarla ya que no habrá madurado correctamente. Por el contrario, si pesa más de lo que aparenta significará que está jugosa y llena de agua. Por último, las manchas que presenta la corteza, conocidas como 'manchas de tierra', serán reveladoras de su estado en el interior: si las manchas son amarillentas o incluso anaranjadas, significará que ha estado en contacto con la tierra y madurando al sol, por lo que estará dulce y jugosa.

Si por el contrario, las manchas son blanquecinas e incluso verdosas, querrá decir que se recogió antes de tiempo y no maduró lo suficiente en contacto con la tierra y el sol. Es por eso que, cuando veamos manchas de colores cálidos en nuestras sandías, sabremos que se encuentran en el punto exacto para disfrutar de su sabor y frescura en los días de verano.