Esta es la mejor manera de limpiar la piscina en verano

Piscina / Pexels

2 Se lee en minutos D. M.



En verano, la piscina de casa es la mejor opción para conseguir un momento de paz y tranquilidad en familia. Ahora bien, para disfrutar con seguridad e higiene es recomendable limpiar la piscina y realizar un correcto mantenimiento del agua.

Veamos cómo limpiar una piscina que se ha quedado verde y cómo mantenerla en los meses más calurosos del año.

El mantenimiento de una piscina comienza siempre con su limpieza. Si en los meses de otoño e invierno has cubierto la piscina y has vertido los respectivos productos que limpian y mantienen el agua cristalina, no te llevará mucho trabajo ponerla a punto para la llegada del verano.

Estos son los pasos a seguir para limpiarla

Para poder limpiarla bien debemos tener los productos y los materiales necesarios como cepillos o redes especiales para piscinas.

1. Cepillar el suelo y las paredes de la piscina

Con la ayuda de una pala tipo red o malla retira de la superficie del agua todas las hojas e insectos muertos.

El agua de mi piscina está verde, ¿qué hago?

Si tu piscina no ha estado cubierta en los meses de otoño e invierno ni ha recibido los respectivos químicos que mantienen el agua limpia y cristalina, es posible que el agua se haya enturbiado o esté de color verde. Deberás usar el producto adecuado, llamado floculante, para limpiar este líquido verde y que el agua vuelva a su estado normal.

2. Aspirar el fondo de la piscina

Lo más cómodo es contar con un limpia fondos automático, es decir un robot limpia fondos para piscina que trabajará solo y te ahorrará mucho tiempo. Si lo haces de forma manual necesitarás una manguera, un mango telescópico y un limpia fondos de ruedas móviles o fijas.

Tras pasar el limpia fondos, vuelve a pasar el cepillo por el fondo y las paredes. El último paso de esta labor será echar el alguicida o líquido anti algas.

3. Limpiar el fondo de la piscina

Recuerda que los filtros automáticos de la piscina deben estar siempre limpios y funcionando de 5 a 7 horas diarias.

Si tu piscina no cuenta con sistemas de filtración, puedes optar por un analizador de agua conectado para realizar su mantenimiento semanal o mensual.

4. Comprobar los niveles de pH

Noticias relacionadas

Para asegurarnos de que la piscina está limpia, realiza un test de los niveles de cloro y prueba de hidrógeno del agua de la piscina. Puedes comprar test o tiras reactivas en cualquier gran superficie o en Internet.

Hay que recordar además que la piscina aparte de esta limpieza a fondo para abrir la temporada de verano, debe tener un seguimiento periódico. La piscina debe tener un mantenimiento semanal.