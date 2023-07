Dragon Quest Treasures: la serie estrena nueva entrega en uno de sus mejores momentos

Videojuegos

La franquicia ‘Dragon Quest’ de Square Enix, cuyo origen se remonta a ‘Dragon Warrior’ de NES en 1986, se encuentra celebrando un momento histórico, ya que ha superado la marca de 88 millones de unidades vendidas en todo el mundo, consolidando aún más su lugar en el panteón de los grandes juegos de rol. La serie, que ha visto un aumento de tres millones de unidades desde octubre de 2022, continúa prosperando y lanzando nuevos productos, demostrando la solidez de la propiedad intelectual.

Más popular en Japón

Sin embargo, la franquicia no termina de adaptarse del mismo modo en el resto del mundo como en Japón. Los jugadores nipones en particular se demuestran como los mayores seguidores de ‘Dragon Quest’, que en cambio no ha logrado cotas de popularidad similares en Occidente. Desafortunadamente, muchas de las producciones paralelas a la serie principal nunca llegaron a salir de Japón. Algo que no impidió que lograran un éxito increíble a nivel local.

Nuevo juego de franquicia y otros dos en camino

El último título en debutar es ‘Dragon Quest Treasures’ que se ha publicado hace unos días en PC. El juego narra las aventuras de los hermanos Erik y Mía de ‘Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido’ cuando no eran más que unos niños en busca de los legendarios dragolitos. En la versión para PC, que está verificada para Steam Deck, se ha mejorado la fidelidad gráfica y la velocidad de fotogramas.

En el papel de Erik y Mía, el título nos propone un viaje extraordinario por el misterioso mundo de Draconia. Contarás con la compañía de Púrsula y Porcus, además de los monstruos que reclutes en tu equipo para ponerte a buscar tesoros. Puedes aprovechar las habilidades de los monstruos para descubrir tesoros ocultos y llegar a sitios que de otra forma serían inalcanzables. Defiéndete de los monstros y las bandas rivales para que los hermanos puedan volver a la base a tasar los tesoros encontrados. Con los tesoros que reúnas, aumentará el valor de tu cámara acorazada y podrás ampliar tu base y banda de amigos.

El príncipe oscuro

El siguiente título programado es ‘Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro’, que se lanzará en todo el mundo el 1 de diciembre de 2023 para Switch. El formato que nos permite reclutar y controlar a monstruos de todo tipo estrena una entrega que según anticipan estará protagonizada por Psaro, un príncipe maldito que no puede hacer daño a los monstruos. Como consecuencia, debe convertirse en domador y lucha codo con codo con ellos por todos los rincones del fantástico mundo de Nadiria.

El éxito de Psaro está en la síntesis: la habilidad de combinar dos monstruos para crear una cría más fuerte. Con cada nueva creación, Psaro estará un paso más cerca de cumplir su objetivo de convertirse en señor de los monstruos. A base de experimentar, es posible desbloquear más de 500 monstruos entre los que se encuentran los favoritos de la saga, seres oscuros y criaturas completamente nuevas. Cuando hayamos conseguido la alineación de nuestros sueños, podremos enfrentarnos en línea a los poderosos equipos de domadores de monstruos de todo el mundo.

The Adventure of Dai

Sin embargo, este no es el único juego de la franquicia que tiene un lanzamiento programado. ‘Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai’, presenta un juego de acción RPG cuyo estreno está confirmado para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 28 de septiembre de 2023. En esta historia, Dai y sus nuevos amigos, incluida la princesa del Reino de Papnica, Leona, se unen mientras concentran sus esfuerzos en derrotar al resucitado Rey Demonio Hadlar. Por el camino, aprenderemos más sobre el mundo y su lugar en él, y daremos la bienvenida a nuevos miembros del grupo a medida que las amenazas se vuelven cada vez más severas.

