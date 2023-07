Esta es la reacción de tu cuerpo si bebes vino todos los días

Consumo de copas de vino / Pexels

2 Se lee en minutos D. M.



Seguro que alguna vez has escuchado que tomar una copa de vino al día puede ser beneficioso para la salud. Tal es esta la teoría que nuestra dieta mediterránea incluye un vaso de vino diario con el objetivo de fortalecer nuestro sistema cardiovascular.

Pero, esto no es del todo cierto. Beber mucho vino, no solo provoca un dolor de cabeza por resaca al día siguiente, sino también afecta a todo tu organismo y puede acabar, con el tiempo, propiciando el desarrollo de una enfermedad oncológica. Y es que cada vez más médicos y expertos alzan la voz para que la población tome consciencia de los riesgos que pueden entrañar el vino. De hecho, aunque no nos demos cuenta, cada gota que ingerimos contiene alcohol y esta acaba en nuestro torrente sanguíneo y, de allí, a todos los órganos y células de nuestro organismo ocasionando un daño sordo y que, con el tiempo, puede acabar en un problema grave.

Eso, si no hablamos de los riesgos de tomar unas copas de más.

Problemas del consumo diario de vino

Un informe publicado por The Lancet, una revista mediática británica, explica que en año 2019, se produjeron casi dos millones y medio de muertes debido al consumo de esta clase de bebidas. Incluso las cantidades más pequeñas de alcohol, elevan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además de haber sido relacionado ya con el cáncer, las enfermedades digestivas y con algunas enfermedades infecciosas.

Enfermedades hepáticas: aquellas que afectan de alguna forma al hígado, haciendo que no trabaje bien.

Enfermedades en el páncreas.

Enfermedades cardiovasculares y vasculocerebrales.

Cáncer de mama.

Cáncer de esófago.

Cáncer de pulmón.

Demencia.

Trastornos metabólicos como la hipertrigliceridemia.

Tu cuerpo te dice basta si tienes estos síntomas

Aumento de peso -contiene muchas calorías-.

Tienes más sed.

Tienes la piel más seca.

Sufres problemas digestivos.

Pierdes masa muscular.

Te duelen las articulaciones.

Tienes la boca más seca.

Duermes mal.

Te sientes más irritable y olvidas las cosas con más frecuencia.

Tienes el pensamiento de que sin vino una comida o una cena no es lo mismo.

Es un problema de alcoholismo beber una copa de vino al día

Beber de forma ocasional una copa de vino con la cena o en la comida no representa un problema de salida para la mayoría de los consumidores. Cuando la ingesta de alcohol se convierte en una costumbre diaria, existe la posibilidad de que aumente la cantidad y, en consecuencia, los riesgos para la salud.