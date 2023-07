Esto es lo que le pasa a un perro si come fresas

Perro comiendo fresas / Pexels

Las mascotas favoritas del hombre son los perros y los gatos. A pesar de sus diferencias de aspecto y temperamento, también hay quien tiene a ambos y les ha enseñado a convivir, desmintiendo la histórica rivalidad entre ambos. A menudo, el perro o el gato se acostumbra a los ritmos de la familia en la que crece. Puede ocurrir que también coma lo que los miembros de la familia.

Sin embargo, hay algunos alimentos que pueden ser buenos para ellos, pero otros que son malos. Los animales tienen otras funciones intestinales que las nuestras y no todo lo que es normal que comamos nosotros es también normal para ellos.

Los alimentos después del pienso que comen los perros

Es una pregunta que acompaña a todo el que tiene mascotas. Lo que le podemos dar a nuestras mascotas de alimentos comunes y los que no, muchas veces surge la duda. Hay personas que aconsejan darle de nuestra comida a los perros y otras consideran totalmente lo contrario. La realidad es que los perros pueden ingerir gran cantidad de alimentos que habitualmente comemos.

Los perros comen o no fresas

Los perros sí que pueden comer fresas son ricas en fibra, vitamina C y antioxidantes. Es otra de las frutas que pueden comer los perros y, además, es de sus favoritas. Son muy nutritivas, pero también ácidas y con un considerado contenido de azúcares, así que no las uses a diario en la dieta, solo de 2 a 6 piezas.

No debemos olvidar que las frutas son ricas en azúcares, de tal forma que el consumo de las mismas tiene que ser moderado.

