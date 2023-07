Esta es la razón por la que te sirven un vaso de agua cuando pides café

Algunos no serían los mismos sin el café de por las mañanas. Hay otras personas que no necesitan un café mañanero para sobrevivir, sin embargo en España la cultura del cafe está más que integrada. Y es que según un estudio, los españoles beben cerca de 14.000 millones de tazas de media, correspondiendo a unas cuatro tazas de café diarias por cada consumidor. De hecho, es la segunda bebida del mundo más consumida después del agua.

Por ello, la curiosidad de tomar un vaso de agua junto con el café es algo que no todo el mundo conoce. La tradición del vaso de agua no es única de España. Se hace en muchas partes del mundo. De hecho, se cree que proviene de uno de los países más cafeteros, Italia. Son varios los motivos que nos animan a adoptar la costumbre, sobre todo para los que saboreen un buen café y no tanto para aquellos que se lo toman como un trámite para que la cafeína haga su función.

El café con agua

En primera instancia, el café te limpia la boca y la prepara para que se pueda apreciar mejor el sabor del café. Esto sobre todo pasa cuando hemos acabado de comer y tenemos todos los sabores de la comida. Además, te quita la sensación de sed que nos puede sobrevenir si tomamos la taza demasiado rápido o si nos hemos pasado echándole edulcorante, que es habitual que el cuerpo nos pida líquido como contrapunto.

Estos factores entran en juego de un modo especial cuado el café se toma al acabar una comida y tenemos un regusto diferente en el paladar.

Antes o después

El acompañamiento de un vaso de agua se hace fundamentalmente cuando el café se toma soo o, como mucho cortado con un poco de leche, ya sea americano o expreso. Estas son las fórmulas en las que de verdad se aprecia su sabor y se degusta con todos los matices. Teniendo en cuenta todas las variables, lo más indicado es tomar el agua siempre antes de dar el primer sorbo, para que haga el efecto limpieza que estamos buscando. No obstante, podemos guardarnos un poco para el final si solemos tener ese regusto que nos provoca sed.