Surrealista intercambio de mensajes entre un cliente y un restaurante

Camareros sirviendo cerveza / Freepik

2 Se lee en minutos L.O.



La industria de la hostelería es una de las más difíciles en España. A pesar de su proliferación, se enfrentan diariamente a situaciones de lo más inverosímiles como la que ha mostrado la cuenta @SoyCamarero en Twitter.

Con la llegada de internet, todas las anécdotas de los camareros quedaban entre los amigos y familiares. Pero ahora muchas son compartidas a través de las redes sociales. Y el perfil de @SoyCamarero se dedica a recopilar todo tipo de reacciones y situaciones relacionadas con el mundo de la hostelería, en concreto, a los camareros.

En un post que recientemente se ha hecho viral se observa la conversación de WhatsApp entre el dueño de local y un cliente que está insatisfecho con el local. En la conversación podemos ver como el cliente argumenta entre quejas que no había "un entorno romántico e idílico como se indica en la imagen". Cuando el hostelero le responde que "es una cena en un exterior con música en directo con atención exquisita" y procede a explicar su confusión, ya que no entiende en que han fallado.

Al parecer, el motivo de las quejas del cliente tienen que ver con la luna. Y es que según el cliente "había una luna que brilla de lo redonda que es, pero la noche que fuimos estaba muy baja, a la mitad".

Que se pare el mundo que yo me bajo. pic.twitter.com/7psUtuHb0I — Soy Camarero (@soycamarero) 11 de julio de 2023

Atónito, el hostelero le explica -algo enfadado- las fases de la luna: "Te voy a explicar algo. La luna gira. Las fases lunares se explican en primaria y no dependen de nuestro pequeño negocio. Nos gustaría tener una enorme luna llena en el cielo eternamente, pero eso no depende de nosotros ni creo que le hiciera gracia a nuestros navegantes. No podemos hacer nada respecto a la luna".

El cliente, que parece no quedar satisfecho propone una solución al hostelero: "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad, o poned un cartel que avise que no todos los días hay luna para no estafar a los clientes".

Noticias relacionadas

Mientras que el hostelero indignado pregunta si está bromeando. A lo que el cliente responde contundentemente: "Cuando recibas mi hoja de reclamaciones ya verás si te vacilo o no".

Esta conversación a dado que hablar en redes sociales, donde los usuarios comentaban sobre la ingenuidad del cliente. Mientras que otros, hablaban sobre las situaciones de precariedad a la que se enfrentan los camareros en su sector. Y como se ven obligados a poner buena cara ante situaciones diarias como esta.