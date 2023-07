Esta es la razón por la que están apareciendo conos encima de los coches

A raíz de las nuevas formas de movilidad se están dando a lugar a situaciones muy tensas en todo el mundo. Es el caso de Europa, por ejemplo en París. donde se han prohibido los patientes eléctricos. Este tema es muy recurrente en ayuntaminetos de muchas capitales o ciudades grandes europeas.

Pero ahora, han comenzado a aparecer conos de tráfico encima de los coches en San Francisco (Estados Unidos).

Esto se debe al reciente conflicto de los taxis autónomos que ya se han visto envueltos en más de un incidente. Reciemente, las calle de San Francisco han sido testigo del colapso que ocurrio tras un fallo de programación en estos vehículos. Provocando así que todos los taxis se dirigieran a un mismo punto.

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle's hood.



They're now encouraging others to do it: "Hell no, we do not consent to this." pic.twitter.com/ZrYhy4OATy