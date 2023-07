Un agricultor de Córdoba compara su lista de tareas frente a la de una 'influencer'

La lista de tareas del agricultor cordobés / Tom Rohde vía Twitter

L.O.



Tomy Rodhe, es un agricultor tuitero que trabaja en La Carlota. Siendo el más conocido de Andalucía, se ha vuelto a hacer viral por este tuit donde compara la lista de tareas que tiene una influencer frente a la suya. Rohde cuenta con más de 50.000 seguidores en Twitter y este post ya cuenta miles de vistas y reacciones.

He visto que una influenciadora ha hecho su lista de trabajo diaria



Y yo he hecho la mía pic.twitter.com/dwAdvK5t27 — Tom (@Tomy_Rohde) 28 de junio de 2023

El agricultor señalaba su propósito "He visto que una influenciadora ha hecho su lista de trabajo diaria. Y yo he hecho la mía". Mientras que la influencer @susana_bicho arrancaba a las nueve de la mañana con su primera tarea "Guión vídeos", Tomy arranca a las tres y media de la mañana con "Alarma bombitas" y media hora después llega el ansiado momento de "Dios bendiga el café". Horas muy diferentes para desayunar entre agricultor e 'influencer'.

La 'influencer' debe hacer recados a mediodía para sus próximos vídeos, Tomy ya lleva casi ocho horas despierto y ya ha trabajado, se ha quejado del calor, se ha echado una siesta e incluso ha recogido a su "señora" al trabajo.

Aunque ambos comparten la hora de la comida, sobre las tres de la tarde ambos influencers se disponen a almorzar e ir acabando con la larga jornada de trabajo. Posteriormente, para su tiempo de "relax": Tomy se dispone a descansar e ir al bar. Mientras que Susana va a "quedar con las chicas" hasta que su día se acabe y se disponga a leer y acostarse. Los planes de Tomy después de las tres de la tarde son un poco más abstractos "la vida y bar" y ahí acaba su día.

En los comentarios -aparte de las reacciones de los usuarios de la red social del pajarito azul- Tomy especifica que ha omitido alguna información, como ir al baño:"nada más despertarme se me ha olvidao', me lo ha recordado un señor. Y lo de los cubatas no lo pongo porque me leen menores que seguramente beban más que yo pero yo qué sé que me han dicho que queda feo".